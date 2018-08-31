وفاة المطرب التونسي حسن الدهماني في حادث أليم (فيديو)

نعت وزارة الثقافة التونسية، في ساعات متأخرة من يوم أمس الخميس، الفنان حسن الدهماني الذي وافته المنية في حادث مروري بينما كان في طريقه لإحياء حفل فني.

وذكرت وكالة تونس أفريقيا للأنباء (وات)، إن المطرب حسن الدهماني توفي إثر حادث مروري بمنطقة عين الديسة التابعة لولاية سليانة.

الفنان الكبير حسن الدهمانى فى ذمة الله.. إنا لله وإنا اليه راجعون.. الف رحمه على روحك يا ولد بلادى

الدايم الله #حسن_الدهماني #فنان_تونس pic.twitter.com/X6icmPdO0l — Latifa Al-Tunisia (@latisol) August 30, 2018

وأوضحت أن الدهماني كان في طريقه لإحياء حفل غنائي ضمن مهرجان التين بمدينة كسرى عندما انقلبت السيارة التي تقله واثنين آخرين.

وقالت وزارة الثقافة التونسية في بيان، "توفي (الدهماني) وهو في طريقه إلى أداء واجب فني. توفي في حادث أليم وهو يستعد لإدخال السرور والبهجة على عائلات تونسية كانت تنتظره ليُسمعها نغما وطربا وجمالا. فكان الموت أسبق".

وأضافت "يعتبر موته المفاجئ فاجعة كبرى وخسارة كبيرة للثقافة التونسية، توفي الفقيد وهو في عز عطائه".

واشتهر الدهماني بأداء الأغاني الطربية والموشحات واهتمامه بالتراث الموسيقي التونسي، وذاع صيته في تونس والوطن العربي بأدائه المميز لأغاني الفنان الراحل عبد الحليم حافظ والمطرب الراحل وديع الصافي.