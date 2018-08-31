تفاصيل جديدة بشأن مشاجرة 20 شابا في الكويت (فيديو)

وبحسب ما نشره موقع "إرم نيوز"، فقد صرح الشاب أنه كان يركب سيارة رياضية "وتعرض للتهديد من قبل مركبة نوع "جيمس" لونها بترولي، وتعمد قائدها الاصطدام بسيارته الرياضية موديل 1979 محدثًا بها تلفيات جسيمة".
وأضاف أن صاحب السيارة "جيمس" ترجل منها حاملا بيده آلة حادة "ساطور" وحاول ضربه، إلا أن تجمعا للشباب حال دون ذلك.
فيديو— فيديوهات وروابط الأحداث (@videohat_1) August 29, 2018
أحدهم يلاحق شاب بساطور.. شاهد مشاجرة عنيفة بين أكثر من 20 شاباً في الكويت. pic.twitter.com/p7tBBgWcVG
جاء ذلك عقب انتشار مقطع فيديو يظهر مشاجرة عنيفة بين 20 شابا وحدثًا على الأقل، بعد تصادم عنيف بين سيارتين، واشتباك المتشاجرين المتجمعين.
وتمكن رجال أمن محافظة الأحمدي، من العثور على المركبة الرباعية الدفع التي تسبب قائدها في اندلاع المشاجرة، وتحديد صاحب المركبة الرياضية والتحقيق معه في قضية استهتار ورعونة، إلا أنه تمسك بتسجيل قضية بحق صاحب المركبة التي تمكنت الداخلية من ضبطها دون أن تتمكن من ضبط قائدها.
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