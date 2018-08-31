تفاصيل جديدة بشأن مشاجرة 20 شابا في الكويت (فيديو)

كشف أحد أطراف المشاجرة التي نشبت بين 20 شابا وحدثا، يوم الثلاثاء الماضي، بمنطقة الظهر التابعة لمحافظة الأحمدي في الكويت، عن تفاصيل جديدة بشأن الواقعة

وبحسب ما نشره موقع "إرم نيوز"، فقد صرح الشاب أنه كان يركب سيارة رياضية "وتعرض للتهديد من قبل مركبة نوع "جيمس" لونها بترولي، وتعمد قائدها الاصطدام بسيارته الرياضية موديل 1979 محدثًا بها تلفيات جسيمة".

وأضاف أن صاحب السيارة "جيمس" ترجل منها حاملا بيده آلة حادة "ساطور" وحاول ضربه، إلا أن تجمعا للشباب حال دون ذلك.

فيديو

أحدهم يلاحق شاب بساطور.. شاهد مشاجرة عنيفة بين أكثر من 20 شاباً في الكويت. pic.twitter.com/p7tBBgWcVG — فيديوهات وروابط الأحداث (@videohat_1) August 29, 2018

​جاء ذلك عقب انتشار مقطع فيديو يظهر مشاجرة عنيفة بين 20 شابا وحدثًا على الأقل، بعد تصادم عنيف بين سيارتين، واشتباك المتشاجرين المتجمعين.

وتمكن رجال أمن محافظة الأحمدي، من العثور على المركبة الرباعية الدفع التي تسبب قائدها في اندلاع المشاجرة، وتحديد صاحب المركبة الرياضية والتحقيق معه في قضية استهتار ورعونة، إلا أنه تمسك بتسجيل قضية بحق صاحب المركبة التي تمكنت الداخلية من ضبطها دون أن تتمكن من ضبط قائدها.