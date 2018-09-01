بعد الملك عبد الله ومحمد بن زايد.."حبيب الملح" يلتقي حاكم عربي جديد (صور)

نشر الطاهي التركي الشهير، نصرت غوكيتشه، والملقب باسم "حبيب الملح"، صورة جديدة على صفحته الخاصة على الانستغرام، رفقة العاهل المغربي الملك محمد السادس.

وظهر الملك المغربي في الصورة بإطلالة غير رسمية مرتديا كنزة سوداء و بنطالا مخطط باللونين الأبيض و الأسود وهو يرتدي نظارات شمسية، في الوقت الذي ظهر فيه الطباخ التركي بلباس المعتاد،

الكنزة البيضاء و البنطال الأسود ، مرتديا نظاراته السوداء الدائرية.

يذكر بان "حبيب الملح" سبق وان التقى في السابق بعدد من الأمراء و الملوك العرب، كالملك الأردني الملك عبدالله الثاني، وولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد آل نهيان.

بالإضافة لعدد من المشاهير و النجوم، ومن أشهرهم ليوناردو دي كابريو، وسيلفيستر ستالون.

ونال الطاهي شهرة عالمية بحركته الشهير "برش الملح" وذلك بعد انتشارها بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة لإمتلاكه لسلسة مطاعم "نصرت أستيك هاوس" المتواجدة في تركيا ودبي و في ميامي و نيويورك.