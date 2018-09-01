أصالة ترد على منتقديها بشأن حذائها "الغريب"

وكان تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا للفنانة السورية، تظهرت فيها إلى جانب زوجها المخرج المصري، طارق العريان، أثناء حفل الزفاف المغلق، وهي مرتدية فستانا أسود اللون بالإضافة إلى قلادة على شكل خنجر صغير.
اصالة نصري من بعد الكوكو صايره فقمه يارب سترك شوهيدااااا 🤮🤮🤮🤮 pic.twitter.com/LdUdaj1asZ— رعد (@Xr3ad) ٢٩ أغسطس ٢٠١٨
#أصالة _نصري في أحدث ظهور لها وحذاء يبدو غريبا..مارأيك به ؟@AssalaOfficial pic.twitter.com/Yt0X96ewMr— مجلة الجميلة (@Aljamilamag) ٣٠ أغسطس ٢٠١٨
الّلي زعجتوا كتير كندرتي ليش مايحاول يرفع راسه ويغمّض عينه ويركّز بما هوّه أهمّ من ذلك بكتير (يسمعني)!!! وبالنسبه للكنادر بوعد كلّ منّ اهتمّ فيهم إنّي رح أشغله كمان وكمان #كندرتي— Assala (@AssalaOfficial) ٣١ أغسطس ٢٠١٨
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)