أصالة ترد على منتقديها بشأن حذائها "الغريب"

علقت الفنانة السورية أصالة نصري، اليوم السبت، على موجة الانتقادات والسخرية التي تعرضت لها على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد حضورها حفل زفاف الفنان المصري محمد عادل إمام.

وكان تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا للفنانة السورية، تظهرت فيها إلى جانب زوجها المخرج المصري، طارق العريان، أثناء حفل الزفاف المغلق، وهي مرتدية فستانا أسود اللون بالإضافة إلى قلادة على شكل خنجر صغير.



كما أنها تعرضت للعديد من الانتقادات اللاذعة بسبب الحذاء والجوارب ، حيث اعتبر النشطاء أنهم غير ملائمين أبدا لجو الحفل.

اصالة نصري من بعد الكوكو صايره فقمه يارب سترك شوهيدااااا 🤮🤮🤮🤮 pic.twitter.com/LdUdaj1asZ — رعد (@Xr3ad) ٢٩ أغسطس ٢٠١٨



وكانت انتقادات رواد مواقع التواصل الاجتماعي على أصالة، حيث إنه لم يعرف ما إذا كانت تنتعل الجوارب فعلا أم أن حذاءها يشبه الجوارب بتصميمه الغريب.

وردت الفنانة السورية على منتقديها بأنها سترتدي الحذاء مرة أخرى، وأن عليهم أن يهتمهوا بأنفسهم، حيث قالت عبر حسابها الرسمي بمواقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " اللي زعجتوا كتير كندرتي ليش ما يحاول يرفع راسه ويغمض عينه ويركز بما هوه أهم من ذلك بكتير (يسمعني)!!! وبالنسبه للكنادر بوعد كل من اهتم فيهم إني رح أشغله كمان وكمان".

