دجاج كنتاكي تطلق مسابقة غريبة للآباء بجائزة 11 ألف دولار

وأعلنت المطاعم الشهيرة، عن أن شروط المسابقة مقامة لكل الآباء بداخل الولايات المتحدة، الذي سيستقبلون مولودهم في يوم 9 سبتمبر/أيلول تحديدا، وهو التاريخ الذي ولد فيه مؤسس "كنتاكي"، وفقا لمجلة "تايم" الأمريكية.

وليس هذا هو الشرط الوحيد لـ "كنتاكي" من أجل المشاركة بالمسابقة، بل يجب أيضا تسمية المولود باسم عتيق للغاية، وانصرف الأمريكيون عنه، وهو "هارلاند"، على اسم الكولونيل هارلاند ساندرز، مؤسس المطاعم الشهيرة.

أما فيما يتعلق بتحديد قيمة الجائزة بـ 11 ألف دولار، فذلك ارتباطا بالأعشاب والتوابل الـ 11 التي يتم استخدامها في صنع الخلطة السرية الشهيرة لدجاج كنتاكي.

It’s a great name for your baby. Just say it out loud. Harland. Plus, your greatly named kid could get $11,000 for college. — KFC (@kfc) August 29, 2018

ومن المنتظر أن يكون المولود الفائز بالمسابقة، هو الذي ولد في توقيت مبكر من يوم 9 سبتمبر.

وتهدف مسابقة "كنتاكي" إلى التكفل بمصاريف الطفل عندما يلتحق بالجامعة.

وتنوه مجلة "تايم" الأمريكية للآباء الذي يفكرون في المشاركة في المسابقة، بأن قيمة الجائزة (11 ألف دولار)، لا تغطي حتى متوسط التكلفة لعام واحد في أي كلية حاليا، لذا لابد عليهم التفكير مرتان قبل أن يمنحوا اسم "هارلاند" لمولودهم، الذي سيلتصق به مدى الحياة.