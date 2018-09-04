بالصور... هكذا رد حارس عمرو دياب على صفعه له على المسرح

أثار الفيديو، الذي يظهر فيه المطرب المصري، عمرو دياب، وهو يصفع أحد حراسه خلال حفل غنائي له في الساحل الشمالي، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويظهر دياب في الفيديو، وهو يصفع الحارس، بعدما حاول إنزال معجب تسلل من أجل مصافحة نجمه المفضل، ومعانقته والتقاط صورة معه.

وبعدما طالت عمرو دياب اتهامات، بأنه يسيء معاملة فريق عمله، حرص مرافقه، الذي هو أيضا سائقه الخاص، على الرد وتوضيح الأمور، بنشره لمجموعة من الصور، التي توضح العلاقة الطيبة بينه وبين المطرب المصري.

A post shared by Hamada AlSanusi (@hamadaalsanusi) on Sep 2, 2018 at 4:03am PDT

ونفى المرافق الذي يدعى، حمادة السنوسي، من خلال حسابه على تطبيق "انستغرام"، تلك المزاعم والإساءات التي وجهت للنجم المصري، وأكد على حسن العلاقة بينهما، وبأن ما حدث على المسرح لا يتعدى المزاح والعفوية من دياب، الذي يعرف عنه بأنه يحترم جمهوره وجميع العاملين معه.

وأشار السنوسي، في تصريحات صحفية، أن الواقعة لم تصل حد الإهانة، وأن عمرو ديب أبعده فقط عن الشاب، وأشار إلى أنه يعمل مع دياب منذ 15 عاما، ولا يغضب منه أبدا.

A post shared by Hamada AlSanusi (@hamadaalsanusi) on Sep 2, 2018 at 4:03am PDT