عرض أزياء في نيويورك لذوي الاحتياجات الخاصة

خلال أسبوع من عروض الأزياء التي تهيمن عليها أيقونات الموضة مثل "كالفين كلاين" و"توم فورد"، قدمت مؤسسة "رانواي أوف دريمز" عرضا مخصصا للأزياء الأنيقة المصممة خصيصا لذوي الاحتياجات الخاصة.

وأقيم عرض "ثورة الأزياء" عشية اليوم الأول من أسبوع الموضة في نيويورك، الذي يشهد أهم عروض تصميمات ربيع 2019،

وشارك فيه 30 عارضا وعارضة من ذوي الاحتياجات الخاصة وهم يرتدون أزياء صممت خصيصا لهم من دور مثل "تومي هيلفيجر" و"نايكي" و"تارجت".

© AFP 2018 / أغرب أزياء المشجعين في مونديال روسيا 2018 8

وقالت ميندي شير مصممة الأزياء ومؤسسة "رانواي أوف دريمز" إن فكرة إنشاء المؤسسة جاءتها من ابنها أوليفر، الذي يعاني من نوع نادر من ضمور العضلات.

وقالت: "عبر لنا عن أنه يريد حقا أن يرتدي ما يستطيع أي شخص ارتداءه".

وأضافت: "فتح هذا عيني ليس على احتياجات ابني أوليفر فحسب، بل على احتياجات الملايين من الأشخاص، نحو 60 مليونا في الولايات المتحدة، ونحو مليار على مستوى العالم ممن يعانون من الإعاقة".