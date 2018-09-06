ليندسي لوهان تكشف عن مخططها في دبي... حذفت الصورة لاحقا

كشفت الممثلة الأمريكية، ليندسي لوهان، عن عملها على بناء جزيرتها الخاصة في إمارة دبي الخليجية.

وشاركت لوهان، عبر حسابها على "إنستغرام"، صورة لمجسم لجزيرتها في دبي، التي ستحمل اسم "ليندسي لاند"، على غرار مدينة "ديزني لاند".

ولكن حذفت لوهان صورة مخطط الجزيرة، من دون توضيح أسباب.

© Photo / Instagram/ lindsaylohan مخطط لجزيرة الممثلة الأمريكية ليندسي لوهان في دبي

ويذكر أن ليندسي لوهان (32 عاما) افتتحت مؤخرا، نادي شاطئ خاص بها في جزيرة ميكونوس في اليونان.

وكانت الممثلة الأمريكية، قد أعلنت في شهر يناير/ كانون الثاني، عن مخططها لتصميم جزيرة في دبي، تحمل اسمها، خلال مقابلة في برنامج الإعلامية الأمريكية ويندي ويليامز.

وتشرح لوهان التي تعيش بين دبي في الإمارات العربية المتحدة ولوس أنجلوس الأمريكية، أنها تعمل حاليا على العديد من المشاريع، من بينها مسلسل "سيك نوت" الذي تصوره في بريطانيا، وعلامتها التجارية الخاصة لتصميم المجوهرات، وخط مستحضرات تجميل، وأحمر شفاه تخطط للعمل عليه في دبي.

وقالت لوهان خلال مقابلتها مع ويليامز، إن لديها العديد من المشاريع في دبي، مضيفة: "أناقش فكرة تصميم جزيرة في دبي، على جزر العالم. عندما أنتهي من تصوير مسلسل سيك نوت، سأعود إلى دبي حيث سأبدأ بمشروع أحمر الشفاه وأناقش الموضوع، ومن ثم أصمم جزيرة هناك.. جزيرة لوهان.. سأتجاوز علامة ترامب التجارية بعلامة لوهان"، مشيرة إلى مشاريع ترامب التطويرية الفاخرة في دبي.

وعلى الرغم أن لوهان لم تعلق كثيرا على موضوع تصميمها للجزيرة، إلا أنها كانت نشرت عبر صفحتها الخاصة على "إنستغرام،" مقطع فيديو قصير في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، تظهر فيه وهي على جزيرة رملية، وتقول: "أنا على جزيرة تايلاند في جزر العالم للمرة الأولى… ستصبح هذه قريباً جزيرة لوهان."

على الجانب الآخر، تستعد محطة "إم تي في" الأمريكية، لإذاعة برنامج واقعي، من بطولة ليندسي لوهان، يسلط الضوء على علاقتها مع العاملين في ناديها الخاص، بجزيرة ميكونوس اليونانية.

وطرحت "إم تي في" إعلانا ترويجيا للبرنامج الواقعي، والذي يعرض مقاطع ساحرة من الشاطئ الخاص، ولقطات قريبة لليندسي لوهان، وهي مرتدية لنظارات شمسية كبيرة، بينما يكسو وجهها ابتسامة خجولة.