"مثقاب" يؤدي وظائف منزلية مذهلة (فيديو)

ويمكن تحويل المثقاب أيضا إلى بعض الأدوات المدرسية، كما يمكن استخدامه في بري الأسطح الخشبية، لأغراض محددة.

ويمكن استخدام الشوكة المنزلية بعض تعديل وضع أطرافها مثل مضرب بيض، كما يمكن تنفيذ ذات المهمة بواسطة مقص.