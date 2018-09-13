"مثقاب" يؤدي وظائف منزلية مذهلة (فيديو)

ويمكن تحويل المثقاب أيضا إلى بعض الأدوات المدرسية، كما يمكن استخدامه في بري الأسطح الخشبية، لأغراض محددة.
ويمكن استخدام الشوكة المنزلية بعض تعديل وضع أطرافها مثل مضرب بيض، كما يمكن تنفيذ ذات المهمة بواسطة مقص.
يعتقد بعض الناس أن المثقاب (الشنيور) له بعض المهام المحددة أثناءً، وأن استخدامها يقتصر على أوقات محددة خلال تأسيس المنزل، لكن الواقع يقول إنه يمكن تحويله إلى أداة متعددة المهام داخل المنزل.
ويمكن تحويل المثقاب أيضا إلى بعض الأدوات المدرسية، كما يمكن استخدامه في بري الأسطح الخشبية، لأغراض محددة.
ويمكن استخدام الشوكة المنزلية بعض تعديل وضع أطرافها مثل مضرب بيض، كما يمكن تنفيذ ذات المهمة بواسطة مقص.
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