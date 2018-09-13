أبرز 3 مزايا وعيوب في هواتف "آيفون إكس إس" و"آيفون إكس إس ماكس"

كشفت شركة "أبل" الأمريكية، أمس الأربعاء، النقاب عن هواتفها الجديدة الثلاثة، وهي "آيفون إكس إس" و"آيفون إكس آر" و"آيفون إكس إس ماكس"، التي أرضت من خلالها محبي الهواتف كبيرة الحجم والسعر الرخيص نسبيا.

ولكن رغم ذلك، فإن قرار المفاضلة بين الهواتف الثلاثة للشراء لن يكون سهلا، ما يجعلنا نستعرض وفي نقاط وجيزة أبرز 3 مزايا وعيوب في الهاتفين الأبرز، وهما "آيفون إكس إس" و"آيفون إكس إس ماكس".

© REUTERS / Yuya Shino تعرف على موعد وصول هواتف "آيفون" الجديدة إلى السعودية

— شاشة أكثر سطوعا ونقاء

يتفوق هاتفا "آيفون إكس إس" و"آيفون إكس إس ماكس" على "آيفون إكس آر"، بامتلاكهما شاشة "أوليد" بمقاسي 5.8 و6.5 بوصة، وبكثافة نحو 458 بكسل/بوصة، وهو ما يعني امتلاكها لشاشة عرض أكثر لمعانا ووضوحا وأكثر دقة من حيث الألوان التي أنتجتها شركة "أبل" من أجل خط إنتاج هواتفها الذكية. وتقول شركة أبل أيضًا إن التغليف الزجاجي للجهاز يمثل تحسينًا على طراز العام الماضي.

— حيل تصويرية

تستخدم الهواتف الثلاثة ميزة جديدة، تدعى "سمارت إتش دي آر"، التي تكتشف تلقائيا العيون الحمراء التي يسببها ضوء الفلاش وتصليحها، وتستدعي الإضاءة وتعمق الظلال للخروج بأفضل صورة ممكنة.

ولكن يوجد في "آيفون إكس آر" كاميرا خلفية واحدة بدقة 12 ميغابكسل، وذات فتحة عدسة تبلغ "F1.8"، وتدعم التقريب الرقمي بمقدار 5 أضعاف.

أما هاتفا "آيفون إكس إس"، و"إكس إس ماكس"، فيملك كل منهما كاميرتين، الواحدة بدقة 12 ميغابكسل، الرئيسية ذات زاوية تصوير عريضة وفتحة عدسة تبلغ "F1.8"، والثانية للتصوير البعيد ذات فتحة عدسة "F2.4"، مع إمكانية التقريب الرقمي بمقدار عشرة أضعاف.

— مقاومة أفضل للماء والغبار

إحدى الميزات التي تفصل هواتف "إكس إس" و"إكس إس ماكس" عن هاتفي "إكس" و"إكس آر"، هي تمتع كلاهما بمقاومة أعلى للماء والغبار.

وبالميزة الجديدة، من الممكن غمر هاتفي "إكس إس" و"إكس إس ماكس" إلى عمق أبعد، يصل إلى 7 أقدام من المياه، ولمدة تصل إلى 30 دقيقة، من دون أن يصاب بعطل.

© AP Photo / Marcio Jose Sanchez نائب رئيس شركة "آبل" للتسويق، فيليب شير، يعرض هواتف آيفون الجديدة، " iPhone Xs و iPhone Xs Max و iPhone Xr

3 عيوب

— أسعار أغلى

"آيفون إكس آر": يبدأ سعره من 749 دولار للنسخة بسعة 64 غيغابايت، ثم 799 دولار و899 دولار للنسختين بسعة 128 و256 غيغابايت على التوالي.

"آيفون إكس إس": يبدأ سعره من 999 دولار للنسخة بسعة 64 غيغابايت، ثم 1149 و1349 دولار للنسختين بسعة 128 و256 غيغابايت على التوالي.

"آيفون إكس إس ماكس": يبدأ سعره من 1099 دولار للنسخة بسعة 64 غيغابايت، ثم 1249 و1449 دولار للنسختين بسعة 128 و256 غيغابايت على التوالي.

- مفاجأة بشأن "آيفون إكس آر"

ليست هناك فوارق جوهرين بين هاتفي "آيفون إكس إس" و"آيفون إكس إس ماكس" وهاتف "آيفون إكس آر" الأرخض سعرا، إذ أن الأخير يحتوي على نفس معالج A12 Bionic ، ونفس الكاميرا الأمامية مع ميزتي Face ID و Animoji ، ونفس التصميم.

وبينما لا تحتوي الكاميرا الخلفية لـ "إكس آر" على نظام العدسات المزدوجة الذي يحتوي عليه هواتف "إكس" و"إكس إس" و"إكس إس ماكس"، فلا يزال بإمكانه التقاط وضعية "البورتريه" وغيرها من الحيل التصويرية.

حتى أن شاشة "آيفون إكس آر" المصنوعة الكريستال السائل (إي سي دي)، والتي تعد أكبر من شاشة "آيفون إكس إس"، قريبة من بين شاشة هاتفي "إكس إس" و"إكس إس ماكس" المصنوعة من "الأوليد"، رغم أن الأخيران تتمتع شاشتهما بدقة ووضوح أعلى.

— ألوان محدودة

ألون هواتف "آيفون إكس آر" أزرق ومرجاني وأصفر وأبيض وأسود وأحمر، بينما هواتف "آيفون إكس إس"، و"إكس إس ماكس" تنحصر بين الذهبي والفضي والرمادي.