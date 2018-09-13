السعودية تستعد لدخول غينيس بطريقة رائعة في اليوم الوطني للمملكة

تستعد المملكة العربية السعودية لدخول "موسوعة جينيس" في فعالية الألعاب النارية التي ستنطلق في 13 ‏منطقة في المملكة في وقت واحد، بالإضافة إلى رسم أكبر علم عبر طائرات الدرون.

وستأخذ هذه العروض الزوار إلى ‏عالم مبهر متكامل قوامه ‏الإبهار البصري؛ إذ يشكل العرض همزة وصلٍ بين الماضي والحاضر ‏والمستقبل في الوقت، كما نقلت "وكالة الأنباء السعودية".

وسيكون العرض هو الأكبر على مستوى العالم، حيث ‏ستطلق أكثر من 900 ألف ‏ومضة نارية من أكثر من 58 منصة إطلاق حول المملكة، محطمين ‏بذلك رقم قياسي في موسوعة ‏غينيس العالمية بوصفها أكبر كمية ألعاب نارية.

كما ‏سيتم تحطيم رقم قياسي آخر برسم أكبر علم في العالم ‏هو علم السعودية عبر (300) ‏طائرة درون ستشكل كلمة التوحيد والسيف فيما سترسم الألعاب النارية جسم العلم الذي يبلغ ارتفاعه 400 متر وعرضه 350 مترا.

ويستضيف مركز الملك عبد الله المالي في الرياض فعالية "البريق الأخضر" وهي عبارة عن عرض ‏فني ضخم صمم خصيصا احتفالا باليوم ‏الوطني للمملكة، تستخدم فيه أحدث ‏التقنيات البصرية والإضاءة المعمارية، في ‏عرض ثلاثي الأبعاد يحاكي رؤية المملكة المستقبلية، كما سيشهد عرضا لليزر الضخم باللون الأخضر رسومات على أبراج مركز الملك عبدالله المالي.