السعودية تستعد لدخول غينيس بطريقة رائعة في اليوم الوطني للمملكة

وستأخذ هذه العروض الزوار إلى عالم مبهر متكامل قوامه الإبهار البصري؛ إذ يشكل العرض همزة وصلٍ بين الماضي والحاضر والمستقبل في الوقت، كما نقلت "وكالة الأنباء السعودية".
كما سيتم تحطيم رقم قياسي آخر برسم أكبر علم في العالم هو علم السعودية عبر (300) طائرة درون ستشكل كلمة التوحيد والسيف فيما سترسم الألعاب النارية جسم العلم الذي يبلغ ارتفاعه 400 متر وعرضه 350 مترا.
ويستضيف مركز الملك عبد الله المالي في الرياض فعالية "البريق الأخضر" وهي عبارة عن عرض فني ضخم صمم خصيصا احتفالا باليوم الوطني للمملكة، تستخدم فيه أحدث التقنيات البصرية والإضاءة المعمارية، في عرض ثلاثي الأبعاد يحاكي رؤية المملكة المستقبلية، كما سيشهد عرضا لليزر الضخم باللون الأخضر رسومات على أبراج مركز الملك عبدالله المالي.
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