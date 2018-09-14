صدمة... بماذا فوجئ زبون في وجبة "كنتاكي"

شعر شاب في أستراليا، بصدمة بالغة، بعدما استلم وجبته من مطعم "دجاج كنتاكي"، وفوجئ بما عثر عليه.

فعندما فتح الزبون، علبة وجبة "تشيكن تندرز"، التي طلبها من أحد فروع سلسلة محلات الدجاج الشهيرة، في مدينة ميلبورن الأسترالية، صدم من عثوره على قلب دجاجة داخل أحد القطع المقلية، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وشن الشاب الأسترالي، ويدعى تيموثي، ويبلغ من العمر 21 عاما، هجوما على سلسلة محلات "كنتاكي" في أستراليا، عبر حسابها على "فيسبوك"، وأرفق في رسالته العامة، صورة لقلب الدجاجة، ووجه معها سؤالا لهم: "هل في إمكانكم تفسير لماذا وضعتم ما يشبه قلب الدجاجة في طعامي، هل ما حدث هو أمر شائع فيما بينكم أم أنني مجرد محظوظ".

واعتذر "دجاج كنتاكي" في أستراليا للشاب، عن الخطأ، وأخبروه بأنهم شددوا على فريق عملهم، بتوخي أقصى درجات الحذر والانتباه، عند إعداد الوجبات.

وأكدت الشركة في تصريحات لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن وجباتها دائما ما تكون طازجة، ولكن أحيانا تقع أخطاء غير مقصودة، ولا يتم إزالة أعضاء الدجاج، عكس ما هو مفترض أن يحدث.

وأشارت إلى أنها أرجعت نقود الوجبة إلى تيموثي، وأخبرت فريقها بالتزام الانتباه التام.