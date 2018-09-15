إعلان أسعار أحدث هواتف "آيفون" وموعد التسليم في السعودية

فتحت شركة "أبل" باب الحجز المسبق لشراء اثنين من هواتفها الجديدة iPhone XS و XS Max بعد الإعلان عن مميزاتها.

وجاءت المملكة العربية السعودية من بين الدول التي فتحت بابا الحجز المسبق للهاتفين وإعلان الأسعار، في ظل توقعات من الشركة بأن يسجل الهاتفان أعلى مبيعات في تاريخها، بحسب موقع عربي تك.

ومن المنتظر بدأ "أبل" بشحن الهواتف التي يتم حجزها لتسليمها للمستخدمين بعد أسبوع من اليوم السبت 15 سبتمبر/ أيلول، وسيكون للسعودية الأولوية في تلك الحجوزات المسبقة ووفقا للأسعار التالية.

يبلغ سعر هاتف iPhone Xs نسخة 64 غيغابايت 4299 ريال سعودي، أما نسخة 256 من نفس الهاتف فيبلغ سعرها 4999 ريال، والنسخة الأعلى وهي 512 غيغابايت فيبلغ سعرها 5899 ريال.

وفيما يتعلق بالهاتف iPhone Xs MAX فقد جاء سعر نسخة الـ 64 غيغابايت منه 4749 ريال، ونسخة 256 غيغابايت بسعر 5399 ريال، وأخيرا النسخة الأعلى 512 غيغابايت بسعر 4749 ريال سعودي.

في السياق ذاته، كشفت وسائل الإعلام عن أسعار هواتف آيفون " XSو9" المنتظر انطلاقهما في الأسواق العالمية.

ونقلت تقارير شركة "مايكروسوفت" الأمريكية عن مصدر في شركة "أبل"، بأن الأسعار الأولية لهواتف "آيفون 9"يبلغ 799 يورو، و" آيفون XS " 909 يورو، في حين يبلغ سعر " آيفون XS بلاس" 1149 يورو، وسيكون متوفر في الأسواق العالمية في 12 سبتمبر.