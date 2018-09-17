احذر أعداء لـ "واي فاي" في منزلك... كيف تحصل على إنترنت جيد واتصال قوي

تواجه مشكلة ضعف الاتصال بالإنترنت عن طريق "الواي فاي" في المنزل الكثيرين، وغالبا ما تعود أسباب ضعف الاتصال لمشاكل في جهاز البث نفسه، أو سرقة بيانات الجهاز من قبل أناس آخرين، أو لعوامل أخرى توجد في المنزل نفسه تؤثر بشكل كبير على سرعة الإنترنت.

نشر موقع "الموندو" الإسباني، دراسة حول مجموعة من الأشياء التي قد تقف عائقا أمام سرعة الإنترنت في المنزل، والتي ما هي إلا عبارة عن أجهزة منزلية موجودة تقريبا في كل منزل.

الميكروويف، والذي يسبب حدوث تداخل يؤدي لإبطاء سرعة الإنترنت، كون الميكرويف يعمل على التردد الكهرومغناطيسي، والذي يصل لـ2.4 غيغاهيرتز، المشابه لشبكة "الوايفاي".

كاميرات المراقبة، الموضوعة لمراقبة مربيات الأطفال، والتي تعمل على نفس ترددات الشبكة، وتسبب لها خللا في عملها.

الثلاجات و الغسالات و المدافئ، ولاتعد توصيلاتها الكهربائية هي المشكلة الى ان المشكلة تكمن في الأنانبيب الخاصة بهذه الأجهزة، والتي تعترض بعض من طاقة أجهزة البث.

الجدران، والتي تتكون من الاسمنت و الرخام والتي تصبح بمثابة حواجز تمنع إشاران الوايفاي وتزداد هذه المشكلة في المنازل الكبيرة.

أضواء الزينة، كتلك المستخدمة في أعياد الميلاد تسبب تداخل يضعف من سرعة الانترنت.

الأثاث المعدني و المرايات، حيث يعتبر الأثاث المعدني أسوء حاجز ضد موجات الوايفاي، ففي حال وضع الكمبيوتر على طاول معدنية فمن المحتمل أن تواجه اتصالا ضعيفا.