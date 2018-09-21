ياسمين صبري تحرج مذيعة بسبب فستانها (فيديو)

أحرجت الممثلة المصرية، ياسمين صبري، مقدمة البرامج، منى الشاذلي، أثناء استضافتها على هامش حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الثاني، أمس الخميس.

وبعدما أبدت منى الشاذلي في برنامجها "معكم" على فضائية "سي بي سي"، إعجابها الشديد بالفستان الذي حضرت به ياسمين صبري حفل الافتتاح، طلبت منها الوقوف خلال اللقاء، لكي تظهره بشكل كامل للمشاهدين، ولكن الممثلة رفضت.

وبررت ياسمين صبري رفضها طلب منى الشاذلي، بـأنه كان من المفترض على فريق برنامجها أن يقوموا بتصويرها وهي متجهة لإجراء اللقاء، من أجل إبراز فستانها بالكامل.

وأطلت ياسمين صبري في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الثاني، بفستان ذهبي اللون، وهو نفس اللون الذي أطلت به في الدورة الأولى للمهرجان العام الماضي.

وكشفت ياسمين صبري خلال اللقاء التلفزيوني، أنها تستعد لتصوير مسلسل في رمضان المقبل، والذي تجسد في أحداثه دور فتاة شعبية.

#مهرجان_الجونة_السينمائي اشي حلااااوه اشي جمااال اشي اناااقه ياسمين صبري منيييين اجيب صبري من بعدك pic.twitter.com/YVRkyNKu98 — امفهودي (@itsHes1) September 20, 2018

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