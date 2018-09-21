رغم ضيق الوقت... "الجونة السينمائي" يكرم الراحل جميل راتب بهذه الطريقة (فيديو)

حرص القائمون على مهرجان الجونة السينمائي، في دورته الثانية، أمس الخميس، على تأبين الممثل المصري، جميل راتب، على الرغم من أن الوقت لم يسعفهم لتقديم تكريم يليق بمكانته الفنية.

وطلبت رئيس عمليات مهرجان الجونة السينمائي، الممثلة المصرية بشرى، من الحاضرين حفل افتتاح المهرجان، الوقوف دقيقة صمت حدادا على رحيل جميل راتب.

يذكر أن بشرى صرحت لـ "سبوتنيك" قبل انطلاق المهرجان، أنهم سيكرمون الراحلين "أمثال الفنان الكبير جميل راتب ويوسف شاهين، وكذلك فنانين عالميين وعرب أمثال سليفستر ستالون، وكلايف أون، والمنتجة التونسية درة بشوشة".

وتوفي جميل راتب، صباح الأربعاء الماضي، عن عمر 92 عاما.

وعانى جميل راتب خلال الفترة الأخيرة من حالة صحية متدهورة، حيث أعلن الأطباء أنه فقد صوته المميز للأبد، وأنه يحتاج لجراحة معقدة يصعب تنفيذها بسبب حالته الصحية وعمره المتقدم، وأوصوا بضرورة قبول الأمر الواقع.