منتجة فيلم "ولدي" التونسي لـ"سبوتنيك": لهذا السبب وصلنا للعالمية

قالت المنتجة التونسية درة بو شوشة، منتجة فيلم "ولدي" المشارك في مهرجان "الجونة" السينمائي ، إن مشاركة الفيلم من قبل في مهرجان "كان" كانت ناجحة بكل المقاييس.

وأضافت في حديث خاص لـ"سبوتنيك"، أن صالة العرض كان ممتلئة عن أخرها أثناء عرض الفيلم وخاصة من الصحفيين مما يدل على اهتمامهم بالفيلم.

وأعربت عن أمنيتها بأن يحوز الفيلم على إعجاب الحاضرين في مهرجان الجونة في ثاني مشاركة في حدث دولي وأول مشاركة في مهرجان سينمائي عربي.

وعن الفيلم قالت بو شوشة، إنه يحكي عن الأبوة وعن الجوانب الإنسانية في العلاقة داخل الأسرة، مشيرة إلى أن عمق الشخصية وتأثيرها يؤدي دائما إلى نجاح العمل الفني.

وحول وصول العمل إلى العالمية، ترى بوشوشة أن الفيلم وصل للعالمية لأنه يمس كل إنسان وليس الإنسان العربي فقط، مؤكدة أن السينما العربية في تطور مستمر.

يذكر أن العرض الأول لفيلم "ولدي" كان في الدورة السابقة من مهرجان كان السينمائي الدولي، ضمن برنامج نصف شهر المخرجين، ويحكي الفيلم قصة رياض، وهو رجل على وشك التقاعد من عمله كسائق رافعة شوكية في ميناء تونس، في الوقت الذي تتمحور حياته وزوجته نازلي حول ابنهما الوحيد سامي؛ يستعد الابن لامتحاناته الدراسية، بينما تتكرر شكواه من نوبات الصداع النصفي وهو ما يثير القلق لدى الوالدين، وعندما يشعر سامي أخيرا بالتحسن، يختفي فجأة.