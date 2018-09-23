المدير التنفيذي لمهرجان "كان": الغرب بدأ يهتم بالسينما العربية

قال جيروم بيلارد، المدير التنفيذي لمهرجان "كان" السنيمائي، "إن هناك فروقا كبيرة بين صناعة الفيلم في العالم العربي وفي أوروبا بسبب أن طريقة الكتاب والمؤلفين تتأثر بالأفلام القديمة".

وذكر في حوار خاص مع "سبوتنيك"، أن "صناع الفيلم في أوروبا لديهم دعم من الحكومات والمنظمات وهي أحد أهم العناصر لنجاح أي فيلم، إضافة إلى دعم الجهات الإعلامية للمنتجين".

وأوضح أن "هناك فرصة لصناع الأفلام العرب من خلال المنصات الجديدة للمنتجين".

© Fotolia / Peych_p تعرف على أبرز أفلام مهرجان الجونة السينمائي ليوم الأحد

وأشار إلى أن "القصة الجيدة لأي فيلم هي التي تصنع نجاحه وتؤثر كثيرا في الجمهور وهو أهم عنصر في صناعة أي فيلم بالإضافة إلى إنتاج جيد تسويق جيد".

وأضاف أن "التسويق لا يكمن فقط في مجرد الإعلان لكن في اختيار استراتيجية المهرجانات ما يؤدي إلى فيلم جيد لدى النقاد والجمهور والتنافس الجيد".

وذكر أن "الجمهور الغربي بدأ يهتم تدريجيا بالسينما العربية خاصة في فرنسا مع وجود مخرجين من أصول عربية".

وأشاد جيروم بمهرجان الجونة السنيمائي في دورته الثانية، مشيرا إلى أن الدورة الأولى لاقت استحسان الجميع، "ما يجعلنا نتحمس للمهرجان"، مضيفا أن "لديه عناصر مميزة حتى يصل إلى العالمية".

وأوضح أن "المهرجان فرصة كبيرة للشباب حتى يتم اكتشاف أعمالهم من خلال المشاريع التي يقدموها وهي فكرة جيدة لتسويق الأفلام التي يقدمها شباب".