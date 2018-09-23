المدير التنفيذي لمهرجان "كان": الغرب بدأ يهتم بالسينما العربية

وذكر في حوار خاص مع "سبوتنيك"، أن "صناع الفيلم في أوروبا لديهم دعم من الحكومات والمنظمات وهي أحد أهم العناصر لنجاح أي فيلم، إضافة إلى دعم الجهات الإعلامية للمنتجين".
وأوضح أن "هناك فرصة لصناع الأفلام العرب من خلال المنصات الجديدة للمنتجين".
وأضاف أن "التسويق لا يكمن فقط في مجرد الإعلان لكن في اختيار استراتيجية المهرجانات ما يؤدي إلى فيلم جيد لدى النقاد والجمهور والتنافس الجيد".
وذكر أن "الجمهور الغربي بدأ يهتم تدريجيا بالسينما العربية خاصة في فرنسا مع وجود مخرجين من أصول عربية".
وأشاد جيروم بمهرجان الجونة السنيمائي في دورته الثانية، مشيرا إلى أن الدورة الأولى لاقت استحسان الجميع، "ما يجعلنا نتحمس للمهرجان"، مضيفا أن "لديه عناصر مميزة حتى يصل إلى العالمية".
وأوضح أن "المهرجان فرصة كبيرة للشباب حتى يتم اكتشاف أعمالهم من خلال المشاريع التي يقدموها وهي فكرة جيدة لتسويق الأفلام التي يقدمها شباب".
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