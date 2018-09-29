سيلفستر ستالون يمازح المصريين أثناء تكريمه في "الجونة السينمائي" (فيديو)

وحاز ستالون على جائزة الإنجاز الإبداعي في الدورة الثانية من مهرجان الجونة، وذلك في حضور مؤسس المهرجان، رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، والممثلة المصرية، ورئيس عمليات المهرجان، بشرى.
وقال: "عندما تذكر اسم مصر يتأتي لذهنك ذلك المجد والتاريخ الرائعين وله نفحة رومانسية".
واختتم ستالون كلمته القصيرة بممازحته للجمهور:
لم آتي إلى مصر من قبل، ولكني أخبركم على طريقة صديقي الممثل أرنولد شوارزنغر: "سأعود"، ليقابل بتصفيق حاد من الحضور.
وطالت سيلفستر ستالون في شهر فبراير/شباط، شائعة بشأن وفاته.
وينشغل ستالون حاليا بالتحضير للجزء الثاني من فيلمه "كريد"، وكذلك الجزء الخامس من أفلام "رامبو".
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