سيلفستر ستالون يمازح المصريين أثناء تكريمه في "الجونة السينمائي" (فيديو)

تلقى الممثل الأمريكي العالمي، سيلفستر ستالون، أمس الجمعة، تكريما، من مهرجان الجونة السينمائي، عن مشواره الفني، الممتد لأكثر من 40 عاما.

وحاز ستالون على جائزة الإنجاز الإبداعي في الدورة الثانية من مهرجان الجونة، وذلك في حضور مؤسس المهرجان، رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، والممثلة المصرية، ورئيس عمليات المهرجان، بشرى.

© AP Photo / Richard Shotwell أوين ويلسون وسيلفستر ستالون يختتمان مهرجان الجونة السينمائي

وعقب تلقي ستالون (71 عاما) الجائزة قال للجمهور: "إنه لمن الرائع أن أتواجد هنا، إن هوليوود لا تختلف عن مصر في السحر".

وقال: "عندما تذكر اسم مصر يتأتي لذهنك ذلك المجد والتاريخ الرائعين وله نفحة رومانسية".

واختتم ستالون كلمته القصيرة بممازحته للجمهور:

لم آتي إلى مصر من قبل، ولكني أخبركم على طريقة صديقي الممثل أرنولد شوارزنغر: "سأعود"، ليقابل بتصفيق حاد من الحضور.

وطالت سيلفستر ستالون في شهر فبراير/شباط، شائعة بشأن وفاته.

وينشغل ستالون حاليا بالتحضير للجزء الثاني من فيلمه "كريد"، وكذلك الجزء الخامس من أفلام "رامبو".