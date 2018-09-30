زوج كيم كارداشيان يعلن تغيير اسمه

وأوضح ويست لمتابعيه على "تويتر"، أنه قرر أن يصبح اسمه "يي"، والذي اختاره كذلك لألبومه الغنائي الجديد، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.

وكان كاني ويست (41 عاما) صرح في وقت سابق إنه وجد أهمية روحية لاسم "يي"، وأنه دائما ما يستوقفه كلما قرأ الكتاب المقدس.

the being formally known as Kanye West



I am YE — ye (@kanyewest) September 29, 2018

وأذهل كاني ويست محبيه، بأن أصبح أحد المشاهير القلائل — بالإضافة لكونه واحد من الأمريكيين الأفارقة البارزين — الداعمين لسياسات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

وذهب ويست لزيارة ترامب في عام 2016، بعد وقت قصير من اختفاءه من أجل تلقي العلاج النفسي.

كما أن زوجة ويست، نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، ذهبت مرتين لتقابل ترامب في البيت الأبيض.