بعد اغتيال تارة فارس... تحذير من سفارة بريطانيا في العراق

القاهرة — سبوتنيك. وقال بيان صادر عن السفارة، "الأسبوع الماضي، شهدنا مقتل شخصيتين نسويتين مختلفتين في التوجهات لكنهما مشتركتين في الشهرة سعاد العلي وتارا فارس. تدين المملكة المتحدة مثل هذه الجرائم وبدون تحفظ. يجب محاسبة مرتكبي هذه الجرائم بإحالتهم إلى العدالة كما في أي جريمة قتل أخرى. وعلى اختلاف الحالتين فإن هاتين القضيتين توضحان الأمور التي على المحك والتي يجب أن يطورها العراق في المستقبل".
واغتال مسلحون مجهولون، الثلاثاء الماضي، الناشطة في مجال حقوق الإنسان سعاد العلي في مدينة البصرة جنوبي العراق.
وأعلنت وزارة الصحة العراقية، الخميس الماضي، مقتل وصيفة ملكة جمال العراق السابقة وعارضة أزياء على مواقع التواصل الاجتماعي تارة فارس (22 عاما) بطلق ناري.
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