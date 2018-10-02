ناصر القصبي ينتقد تصريحات مسؤول سعودي

سخر الممثل السعودي ناصر القصبي، من تصريحات أحد المسؤولين السعوديين.

وانتقد القصبي، تصريح رئيس جمعية الثقافة والفنون، عمر السيف، بتوقيعه شراكات مع جهات ذات قيمة مثل المديرية العامة للسجون في تقديم دورات لجميع المساجين في المملكة وهذا هو دورنا.

وغرد ناصر القصبي مستنكرا: "هذا هو دوركم، أحب أذكر الدكتور عمر السيف بأنه رئيس جمعية الثقافة والفنون وليس جمعية الثقافة والسجون".

أول ماقال رئيس جمعيه الثقافه والفنون:

وقعنا شراكات مع جهات ذات قيمه مثل المديريه العامه للسجون في تقديم دورات لجميع المساجين في المملكه وهذا هو دورنا.



هذا هو دوركم ؟



أحب أذكر الدكتور عمر السيف بأنه

رئيس جمعية الثقافة والفنون

وليس

جمعية الثقافه و السجون — ناصر القصبي (@algassabinasser) October 2, 2018