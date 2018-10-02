ناصر القصبي ينتقد تصريحات مسؤول سعودي

وانتقد القصبي، تصريح رئيس جمعية الثقافة والفنون، عمر السيف، بتوقيعه شراكات مع جهات ذات قيمة مثل المديرية العامة للسجون في تقديم دورات لجميع المساجين في المملكة وهذا هو دورنا.
أول ماقال رئيس جمعيه الثقافه والفنون:— ناصر القصبي (@algassabinasser) October 2, 2018
وقعنا شراكات مع جهات ذات قيمه مثل المديريه العامه للسجون في تقديم دورات لجميع المساجين في المملكه وهذا هو دورنا.
هذا هو دوركم ؟
أحب أذكر الدكتور عمر السيف بأنه
رئيس جمعية الثقافة والفنون
وليس
جمعية الثقافه و السجون
وقبل انتقاد ناصر القصبي، لتصريحات عمر السيف الخاص بالسجون، أشاد بتدشين المملكة العربية السعودية، لأول معهد للثقافة والفنون يختص بالرسم والموسيقى والتصوير والتمثيل والنحت.
وغرد: "خبر عظيم، جمعية الثقافة والفنون تعلن إطلاق معهد الثقافة والفنون للتدريب ليكون حاضنة للتدريب والتطوير في الفنون الثقافية والمسرحية والسينمائية يختص بالرسم والموسيقى والتصوير والتمثيل والنحت وإن جاء متأخرا يظل عظيما، ولكن عكر صفو هذا الإنجاز تعليق رئيس الجمعيه الدكتور عمرالسيف".
خبر عظيم— ناصر القصبي (@algassabinasser) October 2, 2018
جمعية الثقافة والفنون تٌعلن إطلاق #معهد_الثقافة_والفنون_للتدريب ليكون حاضنة للتدريب والتطوير في الفنون الثقافية والمسرحية والسينمائية
يختص بالرسم والموسيقى والتصوير والتمثيل والنحت
وان جاء متأخراً يظل عظيماً
ولكن عكر صفو هذا الأنجاز تعليق رئيس الجمعيه الدكتور عمرالسيف
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