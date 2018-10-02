كيم كارداشيان "أخطر المشاهير بحثا عنهم على الإنترنت"

إذا كنت من هواة البحث عن عارضة الأزياء الأمريكية، كيم كارداشيان، على شبكة الإنترنت بصفة يومية، فقد تتراجع عن هذه العادة بعد قراءتك للسطور التالية.

ذكر تقرير صادر عن شركة للأمن السيبراني، مؤخرا، أن كيم كارداشيان اعتلت قائمة "أكثر المشاهير خطورة عند البحث عنهم في الإنترنت"، في المملكة المتحدة، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

© AP Photo / Evan Agostini "كيم كارداشيان" تحمي عيون الإسرائيليين من الشمس

وأوضحت شركة "مكافي"، أن البحث عن اسم كيم كارداشيان على الإنترنت، مرتبط بأكبر عدد من الروابط لمواقع خبيثة.

وجاءت عارضة الأزياء البريطانية ناعومي كامبل، في المركز الثاني في القائمة، بينما كانت كورتني كارداشيان، في المركز الثالث.

وكان المركز الرابع من نصيب المطربة البريطانية، أديل، بينما كانت المذيعة كارولين فلاك، في المركز الخامس في القائمة.

وتحذر شركة "مكافي" من أن مجرمي الإنترنت معروفين بأنهم يستخدمون المشاهير لمحاولة خداع المستخدمين، من أجل أن ينقروا على روابط تنقلهم إلى مواقع خبيثة، التي يتم استخدامها لتثبيت البرامج الضارة أو سرقة المعلومات الشخصية وكلمات المرور.

وتنصح الشركة أنه في سبيل الوقاية من هذه المواقع الخبيثة، لابد من فتح الروابط التابعة لمصادر موثوق فيها فقط، سواء كانت أخبار أو فيديوهات، هذا بالإضافة إلى تحميل أحدث نسخة من البرامج المحاربة للفيروسات على الحاسب الشخصي.