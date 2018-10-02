"بيبسي" تنضم إلى "كوكاكولا" في هذا القرار الصادم

وقال، هيو جونستون، المدير المالي للشركة العملاقة للصودا والوجبات الخفيفة، في تصريح لشبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، إنها مهتمة بسلك ذلك الاتجاه الجديد، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.

© Sputnik . Pavel Lisitsyn "كوكاكولا" تسعى لإنتاج مشروبات بالماريجوانا

وأكد جونستون أن " بيبسي " ستنظر في الأمر بشكل حاسم للغاية، ولكنه رفض الإفصاح عن أي خطط وأفكار حالية بشأن ذلك الموضوع.

ولفت جونستون في اللقاء التلفزيوني، إلى أن الحشيش لا يزال غير قانوني، بموجب القانون الفيدرالي في جميع أنحاء الولايات المتحدة، على الرغم من أن بعض الدول أجازته، لكنه قال إن "بيبسي" سوف تبحث في كل تفاصيل الموضوع من أجل البحث عن نمو جديد لها.

وجاءت هذه التصريحات، بعد أسبوعين من إعلان شركة "كوكاكولا" بشأن سعيها لإنتاج مشروبات تحتوي على نبات الماريجوانا، وفقا لـ"رويترز"، نقلا عن وكالة الأنباء الكندية "بي إن إن بلومبرغ".

وتم رصد المشروبات التي تحتوي على الحشيش، كمنطقة نمو محتملة لشركات الصودا والمشروبات الروحية، بعدما واجهت صعوبات في زيادة المبيعات خلال السنوات الأخيرة.

ومن المقرر أن تقوم كندا بإضفاء الشرعية على الحشيش في 17 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بعدما صوت مجلسا البرلمان على جعله متاحا للاستعمال الترفيهي، واعتبرت هذه الخطوة بمثابة مقدمة محتملة لمزيد من التقنين تجاه الحشيش في الولايات المتحدة.