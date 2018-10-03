كبار علماء المناخ في العالم يعدون "تقريرا مهما"

يعمل كبار علماء المناخ في العالم، هذا الأسبوع، على إعداد النسخة النهائية من تقرير مهم للأمم المتحدة لتقييم ارتفاع درجات حرارة العالم، ومعرفة ما إن كان ممكنا إبقاءها في النطاق المطلوب، خلال القرن الحالي لمنع الآثار الأكثر تدميرا للاحتباس الحراري.

وتجتمع اللجنة الحكومية لمكافحة التغير المناخي بالأمم المتحدة، هذا الأسبوع، في إنتشون في كوريا الجنوبية، حيث تخطط لمناقشة التقرير الذي سيحدد ما إن كان ممكنا إبقاء ارتفاع درجات الحرارة العالمية خلال القرن الحالي عند حد 1.5 درجة مئوية، بحسب "رويترز".

© Sputnik . Julien Mattia "قنبلة المناخ" تهدد البشرية على سطح الأرض

كما تسعى اللجنة لإصدار التقرير الخاص بشأن الاحتباس الحراري في الثامن من أكتوبر/ تشرين الأول.

وصرح فريدريك أوتو القائم بأعمال مدير معهد التغير البيئي في جامعة أكسفورد أن "القضية الرئيسية في مناقشة التقرير ستكون بشأن كيفية البقاء في نطاق 1.5 درجة بحد أقصى والميزانية المتاحة (لانبعاثات) الكربون لتحقيق ذلك".

ويذكر أن نحو 200 دولة تعهدت في عام 2015 بالحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية إلى "ما يقل بكثير عن" درجتين مئويتين عن مستويات عصر الثورة الصناعية و"بذل جهود" لتحقيق الهدف الأصعب وهو هدف 1.5 درجة بحد أقصى.

وقالت مسودة التقرير التي تم الاطلاع عليها، في يونيو/ حزيران، —لكنها قابلة للتعديل- إن الحكومات ما زال يمكنها منع تجاوز الارتفاع في درجات الحرارة 1.5 درجة مئوية لكن ذلك سيكون ممكنا فقط عن طريق "عمل سريع وواسع النطاق".