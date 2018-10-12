فيديو... ماذا يحدث عندما يصطدم درون بطائرة ركاب

كشف مقطع فيديو نفذته مجموعة من العلماء التأثير الكبير الذي من الممكن أن تحدثه طائرة درون صغيرة إذا اصطدمت بطائرة كبيرة.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اكتشف العلماء في معهد أبحاث جامعة دايتون هذا عندما ألقوا طائرة دون طيار من طراز "DJI Phantom 4" في السماء من مدفع.

ولم يستغرق الأمر طويلا قبل أن تخترق الطائرة دون طيار بشكل مذهل مع طائرة "Mooney M20"، ولحسن الحظ، تم إجراء التصادم كجزء من الدراسة ولم يصب أحد في هذه العملية.



بالنسبة للدراسة، عمل الباحثون على محاكاة الاصطدام الجوي بين طائرة دون طيار بوزن 2.1 رطل وطائرة بسرعة 238 ميلا في الساعة.

أطلقوا النار على الطائرة دون طيار باستخدام مدفع فولاذي بقوة 2800 رطل مع تجويف 12 بوصة، وفقا لسيرد، في غضون ثلاث مائة من الثانية، تحطمت الطائرة دون طيار في جناح الطائرة.

في حين أن العديد قد يعتقد أن طائرة دون طيار ستدمر عند الارتطام، إلا أنها في الواقع مزقت الطائرة العملاقة.