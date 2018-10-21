تسجيل
14:07 21 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
مباشر
    بحث
    النوم

    بدائل صحية لعدم النوم 8 ساعات يوميا

    © Fotolia / 2mmedia
    منوعات
    انسخ الرابط
    0 10

    هناك الكثير من التقارير الصحفية التي تنصحنا بضرورة أن ننام لمدة 8 ساعات يوميا، وإلا سنتعرض لأمراض نفسية وجسدية.

    كذلك تشير بعض الأدلة إلى أن أولئك الذين اعتادوا على النوم 6 ساعات، مهددين بصورة أكبر بالإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسمنة ومرض السكري.

    الأرق، السهر، النوم
    © flickr.com/ American Center for Biological Medicine
    "النوم القاتل"... تعرف على أسراره وما يفعله في جسم الإنسان
    ولكن ما لا يدركه الكثيرون أن الحاجة إلى النوم تتفاوت وفقا للفرد نفسه، ويمكن أن تمتد إلى 12 ساعة بالنسبة للأطفال الذين هم في حاجة إلى نوم طويل، وتقل إلى 6 ساعات بالنسبة للبالغين الأصحاء، كما أن أوقات النوم تتكون من فترات تصل إلى 90 دقيقة فقط، والاستيقاظ بين هذا الفترات، هو جزء من عادات النوم، ويصبح طبيعيا كلما تقدمنا في العمر.

    وهناك بدائل للنوم المتواصل، وفقا لما يوضحة موقع "ويفورم":

    القيلولة

    هي فترة قصيرة من النوم، قد تمتد ما بين ساعة إلى ساعتين (فترة ما بعد الظهر)، وحوالي 5 — 6 ساعات في وقت متأخر من الليل، فالبشر يميلون لأن يكونوا أكثر نشاطا عند الفجر، ويتراجع هذا النشاط في منتصف اليوم.

    وكانت القيلولة عادة منتشرة، قبل الثورة الصناعية، التي استدعت بعدها أن يبقى الناس مستيقظين لكي يعملوا.

    النوم على مراحل

    تشير السجلات التاريخية إلى أن النوم على مراحل كان أساسيا قبل الثورة الصناعية، يتكون هذا النمط من النوم الأولي من حوالي 4 ساعات ونصف الساعة (ثلاث دورات للنوم مدة كل منها 90 دقيقة)، ثم يتبعها ساعة إلى ساعتين من الاستيقاظ، ويليها ثم فترة نوم ثانية لمدة 3 ساعات أخرى (دورة نوم أخرى).
    وفي أشهر الشتاء، كان يقضي الأوروبيون الشماليون من 9 إلى 10 ساعات في الفراش، مع قضاء ساعتين إلى 3 ساعات في الاستيقاظ من النوم، إما في فترة طويلة من منتصف الليل، أو عدة فترات قصيرة على مدار الليل، حيث كان الفراش هو أرخص مكان للحصول على التدفئة.

    وإذا لم تكن تتمكن من النوم بنسبة 100%، فلا داعي للقلق، لأنه في هذه الأيام، نتوقع أن نستمر بالنوم طوال فترة تواجدنا في الفراش، وأن نستيقظ على صوت المنبه، وللأسف فقد نبدأ بالقلق في حال وجدنا أنفسنا مستيقظين فترة الليل، وهذا قد يتطور إلى أرق.

    وهنا، يجب أن نتعلم أن كل إنسان ينام بحسب طاقته وحاجته، وعادته، وأجرى باحثون دراسة على النوم، بتجربة عدد من جداول النوم المختلفة، كالنوم لمدة 20 دقيقة كل ساعة، أو النوم ساعة كل 3 ساعات، أو 10 ساعات كل 28 ساعة.

    كما توصل الباحثون إلى أن أفضل فترة نوم تكون في المرحلة التي تكون فيها درجة حرارة جسمنا ومعدل الأيض في أدنى مستوياتها، عند معظم الناس، وهذا يحدث في وقت متأخر من الليل، بينما يستطيع بعض الناس أن يتأقلموا ويناموا في الوقت الذي تتاح لهم الفرصة للخلود إلى السرير.

    انظر أيضا:

    لم يستطيعوا مقاومة النوم... زعماء العالم خلال البث المباشر (فيديو)
    "النوم القاتل"... تعرف على أسراره وما يفعله في جسم الإنسان
    بالفيديو... وزير خارجية أوكرانيا يغط في النوم أثناء كلمة رئيسه بالأمم المتحدة
    ليس حالة مرضية... تعرف على أسباب الحديث أثناء النوم
    دراسة الأولى من نوعها... سوء انتظام ضربات القلب مرتبط بقلة النوم
    الكلمات الدلالية:
    قلة النوم, النوم, صحة, منوعات, بريطانيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    فريق المشجعات في مباراة بطولة كأس أوروبا بين فريقي بي كا أونيكس (قازان، روسيا) وبي كا تورينو (تورينو، إيطاليا)
    من بوتين برفقة السيسي في سيارته إلى تحول موسكو لمنصة عرض الأزياء الشرقية في إطار "أسبوع الموضة" - صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    عقوبات ضد روسيا كل شهر أو شهرين!
    مذكرة يومية... ضيف عقوبات جديدة كل شهر أو شهرين!
    احتياطات المياه العذبة في الشرق الأوسط
    احتياطيات المياه العذبة في الشرق الأوسط
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك