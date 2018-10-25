تحديث "غير مسبوق" على "فيسبوك"

واعتبارا من اليوم الخميس، سيتمكن مستخدمو "فيسبوك" من إضافة الموسيقى إلى القصص الخاصة بهم، وذلك بالنقر على الملصق الخاص بـ"الموسيقى"، من أجل تحديد الأغنية التي يختارونها لقصصهم، وفقا لموقع "ذا نكست ويب" الأمريكي.

© AP Photo / Eric Risberg فيسبوك تعيد إصدار "ماسنجر" بتصميم جديد يعيد النظام للتطبيق

كما أنه أصبح في الإمكان للمستخدمين تحديد جزء معين من الأغنية، من أجل إرفاقها مع القصة، أو يمكن تشغيل الأغنية بالكامل حتى الانتهاء من عرض القصة.

ويذكر أن ميزة إضافة المحتوى الموسيقي للقصص متوفر في موقع "إنستغرام"، التابع لشركة "فيسبوك".

كما أن "فيسبوك" وفر تحديثا غير مسبوق آخر لمستخدميه، وهو إمكانية تشغيل الأغاني في ملفهم الشخصي، إذ إن القسم الموسيقي الجديد يضم كل الأغاني المفضلة عند صاحب الحساب، كما أن في إمكانه إدراج واحدة منها في أعلى "البروفايل"، وذلك بغرض تعريف الزائرين بالحالة المزاجية التي يمر بها صاحب الحساب.

وفي إمكان الزائرين الاستماع إلى مقاطع قصيرة من الأغاني الموجودة في "البروفايل"، والتي تكون مربوطة بالصفحات الرسمية للفنانين على "فيسبوك"، كذالك أصبح في الإمكان خفض مستوى الصوت عند تشغيل الموسيقى.

يذكر أن "فيسبوك" عقد شراكة موسيقية مع شركة "وارنر ميوزيك"، في شهر مارس/آذار، والتي تتيح لكل مستخدمي "فيسبوك" إنشاء وتحميل ومشاركة الأغاني من كتالوغ "وارنر ميوزيك"، والذي يشمل قائمة الفنانين، إد شيران، وكولدبلاي، ومطرب البوب الراحل برينس، وفقا لوكالة أنباء "أسوشيتد برس".

وتتبع الاتفاقية اتفاقيات مماثلة بين "فيسبوك" و"يونيفرسال ميوزيك جروب" و"سوني للنشر".