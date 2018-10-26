خلال عامين... إقالة 48 موظفا في "غوغل" بسبب التحرش الجنسي

أقالت شركة "غوغل" على مدار عامين، 48 موظفا بينهم مدراء بارزون بسبب اتهامات لهم بالتحرش الجنسي.

وذكرت صحيفة "نيوويوك تايمز" أن شركة غوغل تسترت على عدة حالات تحرش جنسي، اتهم بها مسؤولون مهمون في إدارتها.

© REUTERS / Arnd Wiegmann "غوغل" تفرض رسوما على شركات الهواتف الذكية مقابل خدماتها

وأشارت الصحيفة إلى وجود وثائق داخلية للشركة، "من بينها بلاغ داخلي موجهة من المدير العام ساندر بيتشاي للموظفين، وأندرو روبن، الذي أرغمته الإدارة سنة 2014 على المغادرة، بعدما اتهمته زميلة له في العمل كان على علاقة معها، بإرغامها على معاشرته العام 2013، وأثبتت التحقيقات مصداقية ادعائها، لكنه حصل على تعويض قدره 90 مليون دولار".

وأوضحت أن البلاغ لفت انتباه الموظفين إلى إعفاء 48 من العاملين بالشركة خلال السنتين الأخيرتين، من بينهم 13 مسؤولًا بسبب التحرش الجنسي.

وأفاد البلاغ بـ"قمنا بالعديد من التغييرات خلال السنوات الماضية، من بينها اتخاذ مواقف صارمة من التصرفات غير اللائقة من موظفينا في مواقع السلطة".

وتابع: "تفتح غوغل تحقيقا حول كل شكوى تقدم بها أحد موظفيها، وتتخذ الإجراءات الملائمة إذا اقتضى الأمر".