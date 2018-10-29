قط متحول... خداع بصري يذهل ناشطي شبكة التواصل الاجتماعي (صورة)

ويظهر القط على الصورة وهو يميل رأسه، حيث تشبه أذنه منقار الغراب.
This picture of a crow is interesting because…it's actually a cat pic.twitter.com/dWqdnSL4KD— Robert Maguire (@RobertMaguire_) October 28, 2018
ولاحظ المستخدمون في تعليقاتهم، أن الذكاء الاصطناعي — وهو برنامج لتحديد الشخصية بالصور — لم يتمكن من فهم الوضع وأخطأ في تحديد الصورة، فاعتبرها غرابًا أمريكيًا.
وأشار المستخدمون "هذه الصورة مذهلة، إنها خداع بصري حقيقي".
وجمعت التغريدة أكثر من 99 ألف شير و33 ألف شير.
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