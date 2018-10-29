قط متحول... خداع بصري يذهل ناشطي شبكة التواصل الاجتماعي (صورة)

نشر موقع "ريديت" خداع بصري لقط، أثار اهتمام مستخدمي شبكة التواصل الاجتماعي.

ويظهر القط على الصورة وهو يميل رأسه، حيث تشبه أذنه منقار الغراب.

This picture of a crow is interesting because…it's actually a cat pic.twitter.com/dWqdnSL4KD — Robert Maguire (@RobertMaguire_) October 28, 2018

ولاحظ المستخدمون في تعليقاتهم، أن الذكاء الاصطناعي — وهو برنامج لتحديد الشخصية بالصور — لم يتمكن من فهم الوضع وأخطأ في تحديد الصورة، فاعتبرها غرابًا أمريكيًا.

وأشار المستخدمون "هذه الصورة مذهلة، إنها خداع بصري حقيقي".

وجمعت التغريدة أكثر من 99 ألف شير و33 ألف شير.