"صبي أم فتاة"... الأمير هاري يكشف عن رغبته

كشف الأمير البريطاني هاري، عن جنس المولود الذي يرغب أن تكون زوجته، دوقت ساسكس ميغان ماركل، حاملا به.

واعترف هاري برغبته في أن يكون أبا لفتاة وليس صبيا، وفقا لصحيفة "ذا إندبندنت" البريطانية.

© REUTERS / Ian Vogler بالفيديو... الأمير هاري وزوجته ينجوان من الموت

وأدلى الأمير هاري باعترافه أثناء حضوره حدث خاص بقيادة الدراجات، على هامش اليوم الختامي من ألعاب إنفكتوس في سيدني بإستراليا.

وعندما تطوع الأمير هاري لمساعدة أحد المنافسين في الحدث، والذي كان قعيدا ويجلس على كرسي مدولب، أخبره الأخيرة بأنه يأمل في أن يكون أبا لفتاة، ليرد الأمير هاري عليه بأنه يشاركه نفس الأمنية.

على الجانب الآخر، زار الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، اليوم الإثنين، شاطئ في نيوزيلندا، اليوم الإثنين، وتحديا الأمطار متجولين في متنزه أبل تاسمان الوطني، لمشاهدة أنواع نادرة من الطيور خلال آخر محطة في جولتهما في المحيط الهادي.

وبحسب وكالة "رويترز"، قضى الزوجان يومهما الثاني في نيوزيلندا في الطرف الشمالي للجزيرة الجنوبية من البلاد، بعد رحلة قصيرة بطائرة هليكوبتر من العاصمة ولنجتون التي وصلا إليها أمس الأحد بعد زيارات شملت استراليا وفيجي وتونغا.

ورحبت القبيلة المحلية إيوي بالزوجين الملكيين، في موقع للتخييم بجوار الشاطئ، بمراسم تقليدية مصحوبة بالنفخ في الأصداف فيما قام هاري وميغان بالتحية التقليدية التي تعرف باسم "هونغي"، والتي تتلامس فيها أنفا الشخصين، مع صف طويل من الناس.