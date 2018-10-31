رغم الاختراقات... فيسبوك يحقق أرباحا خيالية

حقق فيسبوك أرباحا تفوق التوقعات، في الربع الثالث من العام، وذلك رغم الاختراقات التي حدثت للموقع الشهير، وظن بعضهم أنها تؤثر في أرباحه.

وقالت "فوربس الشرق الأوسط" إن الموقع حقق أرباحا فصلية قدرها 5.14 مليار دولار، بما يعادل 1.76 دولار للسهم، ويفوق التوقعات بـ1.48 دولار للسهم.

وبلغت إيرادات الربع الثالث من العام 13.73 مليار دولار، بزيادة قدرها 33 % عن نفس الفترة من العام الماضي.

وزاد إجمالي النفقات في الربع الثالث إلى 7.95 مليار دولار، بارتفاع 53 بالمئة على أساس سنوي.

وكانت "فيسبوك" قد أعلنت، قبل نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، عن اختراق نحو 50 مليون حساب تابع لها على منصة "فيسبوك".

وقالت "فيسبوك" في بيان رسمي نشرته على مدونتها، إن فريق الهندسة التابع لها اكتشف يوم 25 سبتمبر/ أيلول، مشكلة أمنية أثرت على ما يقرب من 50 مليون حساب تابع لها.