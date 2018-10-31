حريق ضخم يلتهم سيارات فخمة مخصصة للتصدير إلى دول عربية (فيديو+صور)

نجح رجال الإطفاء الإيطاليون بإخماد حريق شب في ميناء سافونا، والتهم عددا كبيرا من السيارات الفارهة من ماركة "مازيراتي" الإيطالية للسيارات الفخمة.

وبحسب بيان صادر عن دائرة إطفاء جنوى الإيطالية، فقد تم إخماد حريق التهم مئات من السيارات الفارهة من ماركة "مازيراتي".

وصرحت دائرة الإطفاء فإن سبب الحريق يعود الى الفيضانات التي حصلت نتيجة لإرتفاع منسوب المياه الذي أدى لحدوث ماس كهربائي تسبب في الحريق.

وبحسب آخر البيانات فإن عدد من كبيرا من السيارات الفارهة تضررت جراء الحريق، وكانت معدة للتصدير لدول الشرق الأوسط.

ويتعبر الحريق الثاني من نوعه الذي يضرب الميناء المذكور خلال أسبوع، وبحسب دائرة الأرصاد الجوية بأن الأجواء المناخية الحالية تعتبر الأسوء منذ 60 عاما.