قبل إقلاع طائرته... اعتقال طيار بسبب ارتفاع مستوى الكحول في دمه 10 أضعاف

أوقفت شرطة لندن، اليوم الخميس، مساعد طيار ياباني تابع لشركة الخطوط الجوية اليابانية، قبل إقلاع طائرته، بسبب ارتفاع مستوى الكحول في دمه 10 أضعاف.

طوكيو — سبوتنيك. ذكرت قناة: "إن إتش كي"، التلفزيونية، أنه وفي الوقت نفسه، لم يكشف التحليل الذي أجرته شركة الطيران عن وجود الكحول في دم الطيار، غير أن سائق الحافلة التي كانت تحمل الطاقم إلى الطائرة، شعر برائحة الكحول وأخبر الشرطة. وكشف التحليل [الذي أجرته الشرطة] عن وجود 0.93 ملليغرام من الكحول لكل لتر في دم الطيار، وهو ما يزيد بمقدار 10 أضعاف عن المعايير المعتمدة في المملكة المتحدة.

وتم اعتقال الطيار الذي اعترف بأنه عشية السفر، ذهب لوحده إلى بار الفندق واقتنى حوالي 1.5 لتر من النبيذ و 1.8 لتر من البيرة، تناولها في غرفته.

وأشير إلى أنه نتيجة الحادث تأخرت الرحلة التي كانت متوجة إلى مطار هانيدا في طوكيو، التي قادها طياران اثنان، بدل ثلاثة طيارين، لمدة ساعة واحدة.

وأعلن يوم أمس الأربعاء أيضا، عن تأخر رحلة شركة طيران يابانية أخرى بسبب تناول الطيار عشية الرحلة مشروبات كحولية في وقت متأخر عن الوقت المخصص، ما أدى ذلك إلى تأخير الرحلة.

هذا، وطالبت وزارة النقل اليابانية، اليوم الخميس، والتي تشعر بالقلق إزاء أكبر شركتي طيران في البلاد بسبب مشكلة تناول الكحول[من طياريها] قبل إقلاع الرحلات، باتخاذ تدابير أكثر صرامة وزيادة اليقظة.