تعرف على أكثر الشعوب استهلاكا للمشروبات الكحولية

نشرت مجلة "Lancet" على موقعها الخاص على الإنترنت دراسة قام بها عدد من المختصين حول كميات الكحول التي تستهلكها شعوب العالم.

الدراسة المشتركة قام بها علماء من جامعة واشنطن الأمريكية بالتعاون مع مؤسسة "بيلا و ميليسيا غيتس"، وشملت دراسة لعينات من 1282 شخص حول كمية استهلاكهم للكحول.

© AFP 2018 / Mustafa Ozera العلماء يكشفون جرعة الكحول المفيدة لصحة الإنسان

وبحسب الدراسة فإن متوسط ما تستهلكه نساء العالم من المشروبات الكحولية وصل إلى 0,73 لترا، لترتفع هذه النسبة لدى الرجال لتصل إلى 1,7 لترا.

واحتل رجال رومانيا المرتبة الاولى بإستهلاك الكحول، حيث يستهلكون مامعدله 8,2 لترا من المشروبات الكحولية يوميا، وجاء ثانيا رجال كل من البرتغال ولوكسمبورغ بـ7,2لترا، وحلت ليتوانيا وأوكرانيا في المرتبة الثالثة.

وعلى صعيد النساء احتلت النساء الأوكرانيات المرتبة الأولى بما معدله 4,2 لترا يوميا من الكحول، ومن ثم حلت نساء أندورا و لوكسمبورغ و بيلاروسيا بـ3,4 لترا، ومن ثم نساء السويد والدنمارك وأيرلندا بـ3,1 لترا.

واحتلت باكستان المرتبة الأخيرة لكمية الكحول المستهلكة لدى الرجال كأدنى نسبة، بالإضافة لاحتلال إيران للمرتبة الأخيرة على صعيد النساء في استهلاك الكحول، كأدنى نسبة.