وفاة الممثل الأردني ماجد الزواهرة

توفي الممثل الأردني ماجد الزواهرة، اليوم الخميس، إثر نوبة قلبية في أحد مستشفيات الأردن عن 45 عاما.

أعلن نقيب الفنانين الأردنيين، حسين الخطيب، عبر حسابه الخاص على "فيسبوك"، "أنعي إليكم الزميل والصديق ماجد الزواهرة الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى مساء اليوم، وخالص العزاء لعائلته وعشيرة الزواهرة والزملاء سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته".

كما نعت وزارة الثقافة الفنان الأردني، وعضو نقابة الفنانين، الأردنيين الزواهرة أيضا، وفقا لصحيفة "الغد" الأردنية.

واعتبرت الوزارة في بيان صحفي، أن فقدان الزواهرة، وهو في ريعان الشباب، وفي بدايات عطائه الفني خسارة للدراما الأردنية، التي تسعى من خلال الطاقات الشبابية إلى النهوض من جديد في انطلاقة تقدم الحكاية الأردنية التي اجتذبت الجمهور العربي في وقت مضى.

#ماجد_الزواهرة الله يرحمه قبل فترة توفي والده محمد زواهرة بنوبه قلبية pic.twitter.com/GhdlBskiyh — الزعيييم 🇸🇦🇸🇦 (@o9s9h9) November 1, 2018

وتميز الراحل ماجد الزواهرة، بأدواره في المسلسلات البدوية، مثل والده الفنان الراحل، محمد الزواهرة، الذي قدمه للوسط الفني من خلال عدد من الأعمال الفنية والدرامية المشتركة.

قبل قليل وفاة الشاب والفنان والمخرج الصديق الخلوق ماجد زواهرة.اثر نوبة قلبية. كم هو موجع أن تنعي صديقاُ غالي على قلبك.

احر التعازي لزوجته الدكتورة الإعلامية عالية إدريس وكافة افراد عائلته وداعا ابو محمد. انا لله وانا اليه راجعون pic.twitter.com/F5NptPvUom — Emad Nuseir (@ENuseir) November 1, 2018

وعرف الفنان الراحل من خلال عدد من الأعمال الفنية المحلية التي شارك بها، ومنها، "صقور لا تلهث" و"كن صديقي" و"نهيل"، إضافة إلى مسلسل "الطوفان"، الذي عرض على عدد من الفضائيات العربية، من بطولة الممثل الأردني الراحل، ياسر المصري.