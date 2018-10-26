"واتسآب" يطرح ميزة منتظرة... تجعل التواصل ممتعا

أعلن تطبيق التراسل الفوري الأشهر "واتسآب"، اليوم الجمعة، عن إضافة ميزة منتظرة من جانب مستخدميه حول العالم.

وأكد التطبيق رسميا أنه سيضيف دعما للملصقات "ستيكرز" خلال المحادثات النصية، إلى جانب ملفات صور "جيف" والرموز التعبيرية "الإيموجي"، وفقا لموقع "إندغادجيت".

وأشار إلى أن "الستيكرز" من تصميم موظفيها، إلى جانب فنانين آخرين، وأضافت أنها ستتوافر خلال الأسابيع المقبلة عبر أجهزة "آيفون" و"أندرويد".

I don't know how I feel about stickers on whatsapp. 🤔 pic.twitter.com/cz1KPQp06I — aki (@xnlvr) October 25, 2018

​وقال "واتسآب" في مدونة رسمية له: "من الرموز التعبيرية ومرورا بالكاميرا إلى ملفات الصور المتحركة، فإننا نسعى دائما إلى إضافة ميزات جديدة تجعل التواصل مع الأصدقاء والعائلة سهلا وممتعا على "واتسآب"، واليوم نحن متحمسون لعرض طريقة جديدة للأشخاص للتعبير عن أنفسهم مع الملصقات".

ووفقا لموقع "إندغادجيت"، فإن الاختيار بين "الستيكرز" على "واتسآب" سيكون محدودا في بداية إطلاقه، وقد لا تتوافر هذه الميزة في كل دول العالم في نفس التوقيت.

يذكر أن تقارير إخبارية كشفت عن أن "واتسآب" يستعد لطرح التحديث الأضخم، الذي سيقدم تغييرات مذهلة ومزايا غير مسبوقة.

وأوضحت شبكة "إن دي تي في" الهندية أن التحديث الجديد لـ"واتسآب" سيكون مقصورا بصورة مؤقتة على مستخدمي هواتف "آيفون" ونظام تشغيل "آي أو إس"، وتحديدا لفترة محدودة مستخدمي هاتفي "آيفون XS" و"آيفون XSR".