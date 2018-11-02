كثير من النساء فوق الـ 50 يعانين من هذا المرض

ومن بين أكثر من 1000 امرأة، تتراوح أعمارهن بين 50 و80 عاما شاركن في المسح، قالت 43% من النساء اللواتي تراوحت أعمارهن بين 50 و64 عاما إنهن يعانين من سلس البول، وكذلك 51% من البالغات من العمر 65 عاما أو أكبر، وفقا لـ"رويترز".
وتعتمد العديد من النساء ببساطة على استراتيجيات للتكيف، مثل استخدام الحفاضات، والحد من استهلاك السوائل، وارتداء الملابس الداكنة لإخفاء أي مؤشر على التسرب.
وقالت الطبيبة، كارولاين سوينسون، من جامعة ميشيغان الأمريكية، والمتخصصة في المسالك البولية لدى النساء، والتي ساعدت في وضع أسئلة الاستطلاع وتحليل النتائج: "ما أود أن يتعلمه الناس من ذلك هو أن سلس البول شائع ويمكن علاجه وأن النساء لا يجب عليهن التعايش معه".
ومن بين النساء اللواتي يعانين من سلس البول، قالت 41% إنها "مشكلة كبيرة" أو "مشكلة إلى حد ما"، بينما قالت ثلث النساء إنهن يعانين من التسرب كل يوم تقريبا، وعبر نصفهن تقريبا عن القلق من تفاقم الحالة مع التقدم في السن.
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