كثير من النساء فوق الـ 50 يعانين من هذا المرض

ومن بين أكثر من 1000 امرأة، تتراوح أعمارهن بين 50 و80 عاما شاركن في المسح، قالت 43% من النساء اللواتي تراوحت أعمارهن بين 50 و64 عاما إنهن يعانين من سلس البول، وكذلك 51% من البالغات من العمر 65 عاما أو أكبر، وفقا لـ"رويترز".

© AFP 2018 / Lionel Bonaventure هكذا يصبح البول ذو فائدة...

ويقول القائمون على المسح إنه رغم ذلك، فإن ثلثي النساء اللواتي يعانين من هذه الحالة لم يتحدثن إلى طبيب حول المشكلة، وتقول 38% فقط إنهن كن يقمن بتمارين كيجل لتقوية العضلات التي يمكن أن تساعد في حبس البول.

وتعتمد العديد من النساء ببساطة على استراتيجيات للتكيف، مثل استخدام الحفاضات، والحد من استهلاك السوائل، وارتداء الملابس الداكنة لإخفاء أي مؤشر على التسرب.

وقالت الطبيبة، كارولاين سوينسون، من جامعة ميشيغان الأمريكية، والمتخصصة في المسالك البولية لدى النساء، والتي ساعدت في وضع أسئلة الاستطلاع وتحليل النتائج: "ما أود أن يتعلمه الناس من ذلك هو أن سلس البول شائع ويمكن علاجه وأن النساء لا يجب عليهن التعايش معه".

ومن بين النساء اللواتي يعانين من سلس البول، قالت 41% إنها "مشكلة كبيرة" أو "مشكلة إلى حد ما"، بينما قالت ثلث النساء إنهن يعانين من التسرب كل يوم تقريبا، وعبر نصفهن تقريبا عن القلق من تفاقم الحالة مع التقدم في السن.