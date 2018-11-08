طائرة تؤخر رحلتها الجوية بسبب "ملكة الفواكه"

اضطرت طائرة إندونيسية لتأخير رحلتها الجوية، بعدما اشتكى ركابها من رائحة كريهة لإحدى الفواكه الآسيوية التي كانت على متنها.

وفرغت شركة طيران "سريويجايا" حمولة طنين من فاكهة "دوريان"، من متن الطائرة، التي كانت متجهة من جاكرتا إلى بنغكولو، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وتعتبر "دوريان" فاكهة شهية في آسيا، حتى أن البعض يلقبونها بـ"ملكة الفواكه"، إلا أن رائحتها النفاذة مزعجة للغاية، وتشبه رائحة مياه المجارير والبصل الفاسد، مما جعل نقلها وتداولها ممنوعا، في المواصلات العامة والفنادق، وحتىالطائرات في بعض الدول.

ورى أحد المسافرين على متن الرحلة الجوية، أمير زيدان، تفاصيل الواقعة، عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك"، فقال: "عندما دخلت الطائرة استطعت بالفعل أن أشتم رائحة فاكهة "دوريان"، لقد اشتكت إلى المضيفة لكنهم قالوا لي أن أقوم بملء استمارة شكوى".

وأشار زيدان إلى أن أفراد طاقم الطائرة أكدوا له أن الرائحة الكريهة ستختفي بمجرد إقلاع الطائرة في الهواء، ولكنه لم يرض بذلك الحل، وبدأ في تحريض الركاب الآخرين على الشكوى من الرائحة.

1st time having this local Singaporean delicacy, known as Dorian fruit. Capped off a great night with with some great people from one of our key partners @idsMED_SG pic.twitter.com/oBWGFC8atB — Hakeem Adebiyi (@HakeemAd) November 28, 2017

وقال أمير زيدان: "صرخت على الركاب الآخرين، فهتفوا جميعا ضد الرائحة وعبروا عن استيائهم منها، بل أن بعضهم تصادم جسديا مع أفراد طاقم الطائرة.

وفي نهاية المطاف، خضع طاقم الطائرة لمطالب الركاب، وقاموا بتفريغ حمولة فاكهة "دوريان" من على متنها، قبل أن تقلع في الجو.

وأكد كبير مسؤولي الاتصالات في شركة طيران "سريويجايا"، أن شحن فاكهة "دوريان" قانوني تماما، في حال أن كانت ملفوفة بشكل صحيح وفق أنظمة الطيران.