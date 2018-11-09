"واتسآب" تدخل ميزة للراغبين في التخلص من إزعاجات المحادثات الجماعية

أعلن القائمون على تطبيق "واتسآب" للمراسلة عن تفعيل خاصية جديدة في البرنامج ستنال إعجاب الملايين من مستخدمي التطبيق حول العالم.

الخاصية الجديدة في التطبيق التي تعرف باسم "وضع الإجازة — Vacation mode"، ستسمح للمستخدمين بإيقاف الإشعارات الخاصة في المحادثات الجماعية.

فبحسب صحيفة "Mirror" البريطانية، فإنه بات في الإمكان الآن إيقاف الإشعارات الخاصة بالمحادثات الجماعية، ما يعني عدم وصول إشعارات عندما تردك رسائل جديدة.

وستظهر الرسائل على أنها غير مقروءة، في نافذة التطبيق.

فإذا كنت عضوا في إحدى المحادثات الجماعية التي لا تستمتع بقراءة الرسائل الواردة فيها، والتي سيكون خروجك منها بمثابة إهانة لأحد الأشخاص، فإن هذه الخاصية تعد الحل الأفضل لك.

يذكر بأن التطبيق كان قد أعلن في وقت سابق إضافة ميزة الجديدة في التشغيل التلقائي للرسائل الصوتية، التي تصل إلى المستخدم على دفعات، دون الحاجة إلى ضغط زر التشغيل على كل مقطع بشكل منفصل.