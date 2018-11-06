2019 قد يكون عام واتسآب "الأسود"... تعرف على التفاصيل

"عام أسود"، هذا ما قد ينتظر مستخدمي تطبيق التراسل الفوري والدردشة الأشهر في العالم "واتسآب"، بحسب ما نشرته تقارير إخبارية عديدة.

وقال موقع "واتسون" الألماني إن تطبيق "واتسآب" المملوك لشركة "فيسبوك" سيشهد تغييرات جذرية كبيرة في عام 2019، والتي يمكن أن تسبب ضيق عدد كبير من المستخدمين.

ونقل الموقع عن مصادر من داخل " واتسآب " أن شكل التطبيق سيختلف تماما مع مطلع 2019، خاصة وأن المنصة ستبدأ في اعتماد فكرة تزويده بإعلانات لجني الأرباح.

كما ستطرح "واتسآب"، وفقا للمصادر، خدمة موازية بمقابل مادي غير مزودة بإعلانات.

وقال كريس دانييلز، المسؤول في شركة "واتسآب" للموقع الألماني، ذلك الأمر سيمكن التطبيق للمرة الأولى من الحصول على رسوم مقابل الخدمة، كما أنه سيسمح للمعلنين وأصحاب الأعمال بإيصال إعلاناتهم للمستخدمين بسهولة.

وتابع: "كما سيمكن إدماج خدمات الإعلانات المستخدمين والمعلنين من التواصل بسهولة بين بعضهم بعضا".

Whatsapp macht Sprach- und Videoanrufe für Gruppen möglich. Das bei der F8-Entwicklerkonferenz angekündigte Feature soll jetzt für alle iOS- und Android-Geräte verfügbar sein. Auf der F8-Entwicklerkonferenz im Mai hat Facebook eine Reihe… https://t.co/AYbqCdYuG5 via @viropera pic.twitter.com/G6dOz5ewKI — VIROPERA (@Viropera) July 31, 2018

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وقال الموقع الألماني إن التحديث الجديد سيثير غضبا عارما لدى مستخدمي "واتسآب"، خاصة وأن المنصة تفكر في إدماج الإعلانات في قسم "القصص".

يذكر أن صحيفة "ذا فايننشيال إكسبريس" كشفت عن أن الإصدار التجريبي الجديد من "واتسآب" على نظام تشغيل "أندرويد" يضم حاليا ميزة جديدة ثورية، ستمكن المستخدمين من الرد بشكل خاص على أي شخص آخر داخل أي دردشة جماعية، من دون أن يراها الآخرون، والتي سيتم دعمها في التحديث المرتقب في مطلع عام 2019 لنحو 1.5 مليار مستخدم لـ"واتسآب".