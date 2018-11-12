حقيقة وفاة إليسا في دبي

ولكن سارعت إليسا بنفي الشائعة، عبر حسابها على "تويتر"، وغردت: "شائعات غبية في كل مكان، أنا بخير، لا حادث ولا وفاة، توقفوا عن الترويج للأخبار المزيفة".
Stupid rumors everywhere. I am fine. 😃— Elissa (@elissakh) November 12, 2018
No accident, no death. Touch wood 😇
And stop spreading fake news 🙄
كما شاركت إليسا صورا لها عبر حسابها على "إنستغرام" من حضورها اليوم حفلا خاصا في دبي، للتأكيد على أنها بخير.
وكانت إليسا حلت ضيفة في برنامج "معكم"، على فضائية "سي بي سي" المصرية، والذي أذيع جزئه الثاني الجمعة، وتحدثت فيه عن تفاصيل إصابتها بسرطان الثدي وشفائها منه.
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