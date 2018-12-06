حقيقة انفصال تيم حسن ووفاء الكيلاني

انتشرت أنباء خلال الأيام الماضية، حول انفصال الممثل السوري تيم حسن، عن الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني، بعد زواج دام عاما و7 أشهر.

وجاء إعلان انفصال تيم حسن ووفاء الكيلاني، من خلال الدمة الشهيرة "أبلة فاهيتا"، في دعابة منها، خلال لقائها الأسبوع المقبل مع الكيلاني، في برنامج "تخاريف"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" السعودية، بحسب صحيفة " الأهرام " المصرية.

ومن مفاجآت اللقاء المذاع الاثنين 10 ديسمبر/كانون الأول، كشف "أبلة فاهيتا" وللمرة الأولى عن شخصيتها خارج برنامجها الساخر "من الدوبلكس".

يذكر أن برنامج "تخاريف" للإعلامية وفاء الكيلاني ويخرجه حسين المنباوي، وكان من بين ضيوفه أنغام ونانسي عجرم وحسن الرداد ووائل كفوري وأمير كرارة وإياد نصار، والمطرب الشعبي سعد الصغير.