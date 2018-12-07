نجيب ساويرس يحذر هيفاء وهبي

حذر رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي، بعد إعلانها عن حفلها الغنائي المقبل في القاهرة، احتفالا بأعياد الكريسماس، في 23 ديسمبر/كانون الأول.

وعلق نجيب ساويرس ضاحكا، على حفل هيفاء وهبي المقبل، أن تتوخى الحذر من الفستان الذي سترتديه، تجنبا لتعرضها للموقف المحرج الذي تعرضت له الممثلة رانيا يوسف في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الـ 40.

وغرد نجيب ساويرس: "حد يقولها تاخد بالها من الفستان".

حد يقولها تاخد بالها من الفستان..😂 https://t.co/5GUY0LXGzK — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) December 6, 2018

وكانت رانيا يوسف، أكدت أن السبب في ظهورها بشكل مثير للجدل، في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي، هو أن بطانة فستانها رفعت، دون علمها، بعد هبوطها من السيارة.

وتصدرت الممثلة المصرية، رانيا يوسف، قائمة الموضوعات الأكثر تداولا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في مصر، بسبب الفستان الذي أطلت به في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ40، أمس الخميس. وفي البداية ردت الفنانة المصرية رانيا يوسف، على أزمة فستانها الذي ارتدته في ختام مهرجان القاهرة السينمائي.

وارتدت رانيا يوسف في الحفل فستانا طويلا مكشوف الكتفين والساقين، باللون الأسود، ويتكون من القماش الجوبير الشفاف اللامع والمطرز ومن أسفله قطعة تشبه "المايوه".

يذكر أن نجيب ساويرس كان أبرز المعلقين على فستان رانيا يوسف، إذ غرد عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "مكانش فستان ده… بتاع رانيا يوسف خلاص التايم لاينً اتحجز… صحونى لما فلسطين تبقى دولة وترامب يتصالح مع الصين وكوريا الشمالية… والأهلى ياخد الدوري".