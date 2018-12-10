أول تعليق من سعد لمجرد بعد الإفراج عنه في واقعة الاغتصاب

صدر من المطرب المغربي، سعد لمجرد، أول تعليق بشأن الإفراج عنه من جانب السلطات الفرنسية، في واقعة الاغتصاب.

وغرد لمجرد عبر حسابه على "تويتر"، ليتوجه بالشكر لكل من دعموه خلال فترة سجنه، من معجبين ووسائل إعلام وأصدقاء وفنانين وأفراد أسرته ووالديه قائلا: "الحمد لله رب العالمين جزيل الشكر لكل من تضامن معي من فانز وإعلاميين وأصدقاء وفنانين وعائلة لمجرد والركراكي. الوالد والوالدة الله يخليكم ليا وتستمر الحياة.

كما أعلن سعد لمجرد عن طرحه لأغنية مصورة جديدة في 17 ديسمبر/ كانون الأول الجار، بعنوان "بدك إيه".

الحمد لله رب العالمين

جزيل الشكر لكل من تضامن معي من فانز و إعلاميين و أصدقاء و فنانين و عائلة لمجرد و الركراكي.

الوالد و الوالدة الله يخليكم ليا ♥️️ و تستمر الحياة.🤷🏼‍♂️😄

كليب اغنيتي الجديدة سيطرح يوم 17 دجنبر 2018 بعنوان "بَدِّك ايه" الساعة الثامنة بتوقيت المغرب. pic.twitter.com/G2HI67wBw6 — Saad Lamjarred (@saadlamjarred1) December 9, 2018

​وكانت محكمة الاستئناف في إيكس آن بروفانس، جنوب شرقي فرنسا، أصدرت الأربعاء الماضي، قرارا بإنهاء مدة التوقيف الاحتياطي للمطرب، المستمرة منذ الـ 18 من شهر سبتمبر/ أيلول.

ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية، فإن المطرب صاحب أغنية "لمعلم"، سيكون ملزما بالبقاء في فرنسا، مع دفعه لكفالة قدرها 75 ألف يورو.

وصرح محامي سعد لمجرد لصحيفة "هسبريس"، أن موكله "يعيش وضعا نفسيا مستقرا، وهو مرتاح البال بعد قرار السلطات الفرنسية إطلاق سراحه".

وأضاف أن "المطرب المغربي (33 عاما) متشبث ببراءته من التهم الجديدة التي تلاحقه، والمتعلقة بالاغتصاب والاحتجاز"، موضحا أن لمجرد لم يستوعب بعد قرار العدالة الفرنسية.

يذكر أن اسم سعد لمجرد اندرج في قائمة أكثر الأغنيات العربية مشاهدة على "يوتيوب" خلال العام الحالي 2018.