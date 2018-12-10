أول تعليق من سعد لمجرد بعد الإفراج عنه في واقعة الاغتصاب

وغرد لمجرد عبر حسابه على "تويتر"، ليتوجه بالشكر لكل من دعموه خلال فترة سجنه، من معجبين ووسائل إعلام وأصدقاء وفنانين وأفراد أسرته ووالديه قائلا: "الحمد لله رب العالمين جزيل الشكر لكل من تضامن معي من فانز وإعلاميين وأصدقاء وفنانين وعائلة لمجرد والركراكي. الوالد والوالدة الله يخليكم ليا وتستمر الحياة.
كما أعلن سعد لمجرد عن طرحه لأغنية مصورة جديدة في 17 ديسمبر/ كانون الأول الجار، بعنوان "بدك إيه".
الحمد لله رب العالمين— Saad Lamjarred (@saadlamjarred1) December 9, 2018
جزيل الشكر لكل من تضامن معي من فانز و إعلاميين و أصدقاء و فنانين و عائلة لمجرد و الركراكي.
الوالد و الوالدة الله يخليكم ليا ♥️️ و تستمر الحياة.🤷🏼♂️😄
كليب اغنيتي الجديدة سيطرح يوم 17 دجنبر 2018 بعنوان "بَدِّك ايه" الساعة الثامنة بتوقيت المغرب. pic.twitter.com/G2HI67wBw6
وكانت محكمة الاستئناف في إيكس آن بروفانس، جنوب شرقي فرنسا، أصدرت الأربعاء الماضي، قرارا بإنهاء مدة التوقيف الاحتياطي للمطرب، المستمرة منذ الـ 18 من شهر سبتمبر/ أيلول.
وصرح محامي سعد لمجرد لصحيفة "هسبريس"، أن موكله "يعيش وضعا نفسيا مستقرا، وهو مرتاح البال بعد قرار السلطات الفرنسية إطلاق سراحه".
وأضاف أن "المطرب المغربي (33 عاما) متشبث ببراءته من التهم الجديدة التي تلاحقه، والمتعلقة بالاغتصاب والاحتجاز"، موضحا أن لمجرد لم يستوعب بعد قرار العدالة الفرنسية.
يذكر أن اسم سعد لمجرد اندرج في قائمة أكثر الأغنيات العربية مشاهدة على "يوتيوب" خلال العام الحالي 2018.
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