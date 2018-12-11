تعرف على أغنية القرن العشرين...الأكثر استماعا في العالم

أكثر من مليار ونصف المليار مرة تم الاستماع لها، من جميع أنحاء العالم، لتصبح الأغنية الأكثر شعبية في القرن العشرين.

فبحسب "Universal Music Group"، فإن أغنية "بوهيميان رابسودي" للمغني البريطاني فريدي ميركوري، احتلت المرتبة الأولى كأكثر الأغاني استماعا في القرن العشرين.

الأغنية التي تمت كتابتها في عام 1975، والتي تميزت بأسلوب غير عادي من الموسيقى تميزت بالمزج ما بين موسيقى، الأوبرا، والروك وأ-كابيلا وبالادا.

ودخلت الأغنية قائمة "Billboard" لأكثر 100 أغنية استماعا لثلاث مرات في أعوام 1975 و 1992 و2018.

يذكر بأنه تم عرض فيلم جسد حياة المغني البريطاني فريدي ميركوري، بعنوان "بوهيميان رابسودي" لعب دور البطولة فيه الممثل رامي مالك ذو الأصول المصرية.