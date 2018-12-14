بالفيديو... رد فعل فتاة شاهدت محمد صلاح في مستشفى

أصيبت فتاة بريطانية بحالة من الذهول لحظة مشاهدتها اللاعب المصري محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي.

وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر لحظة اندهاش الفتاة فور رؤيتها صلاح في أحد مستشفيات الأطفال في مدينة ليفربول.

ووقفت الفتاة مذهولة عند مرور محمد صلاح أمامها، فيما ابتسم النجم المصري لها ثم أكمل طريقه.

​وكان صلاح في زيارة لأحد مستشفيات الأطفال في مدينة ليفربول، أمس الخميس، برفقة نجوم "الريدز"، لمشاركة الأطفال احتفالاتهم بأعياد الميلاد "الكريسماس".