بالفيديو... رد فعل فتاة شاهدت محمد صلاح في مستشفى

وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر لحظة اندهاش الفتاة فور رؤيتها صلاح في أحد مستشفيات الأطفال في مدينة ليفربول.
ووقفت الفتاة مذهولة عند مرور محمد صلاح أمامها، فيما ابتسم النجم المصري لها ثم أكمل طريقه.
The @MoSalah effect 😎 @LFC #AlderHeyMagic #ilovealderhey pic.twitter.com/7IzN1ZQV9j— 🏥 Alder Hey Children's Hospital (@AlderHey) December 13, 2018
وكان صلاح في زيارة لأحد مستشفيات الأطفال في مدينة ليفربول، أمس الخميس، برفقة نجوم "الريدز"، لمشاركة الأطفال احتفالاتهم بأعياد الميلاد "الكريسماس".
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