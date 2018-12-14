بعد شكوكه في رحلة القمر... ستيفن كوري يقبل دعوة "ناسا"

أعلنت وكالة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) أن ستيفن كوري، الفائز بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين ثلاث مرات، سيقبل دعوتها لزيارة معمل أبحاث القمر، بعد أن أثار جدلا بقوله إنه لا يعتقد أن هناك بشرا ذهبوا من قبل للقمر، وهي تعليقات وصفها لاحقا بأنها دعابة.

© Sputnik . Vladimir Astapkovich رائد فضاء يكشف كيف يمكن إثبات هبوط الأمريكيين على القمر

وقال بوتل: "السيد كوري وافق على عرضنا. ما زالت هناك حاجة لترتيب تفاصيل الزيارة".

وبدأ الجدل، يوم الاثنين الماضي، عندما قال ستيفن كوري في تدوين صوتي إنه لا يعتقد أن البشر ذهبوا مطلقا إلى القمر.

وهبط 12 رائد فضاء أمريكيا أرسلتهم "ناسا" على القمر في الفترة من 1969-1972.

وتراجع كوري، يوم الأربعاء، وأبلغ شبكة "ئي.إس.بي.إن" بأن تعليقاته كانت مجرد مزحة.

NASA offers to show Stephen Curry proof of moon landings after the NBA star casted doubt https://t.co/TR3rX0gGzb pic.twitter.com/7AQ3rzhqgI — CBS News (@CBSNews) December 12, 2018

​وقال: "بكل وضوح كنت أمزح حين كنت أتحدث في التدوين الصوتي. بالتأكيد سأقبل عرض ناسا. سأطلع بشكل مباشر على كل شيء فعلته ناسا وألقي الضوء على عملهم المذهل على مدار السنوات".

وسيكون فريقه وريورز لكرة السلة موجودا في هيوستون يوم 13 مارس/ آذار، لمواجهة روكتس في دوري كرة السلة الأمريكي.