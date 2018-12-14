فيديو مرعب لطفلين في السعودية يطلقان النار من رشاش... وبيان رسمي عاجل

انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لمواطن سعودي ظهر مع طفليه وهما يلهوان برشاش، مطلقين النار في الهواء، ومعرضين حياتهما والآخرين للخطر، مما أثار استياء وغضب العديد من السعوديين.

وأعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية على حسابها على "تويتر"، مساء الجمعة، أن وحدة الحماية الاجتماعية في منطقة نجران، أحالت إلى الجهة المختصة المواطن الذي ظهر مع ولديه وهما في سن الطفولة، يطلقان النار من سلاح رشاش، وذلك لاتخاذ الإجراء اللازم وفقا لما يقتضيه نظام حماية الطفل.

وحدة الحماية الاجتماعية في منطقة #نجران، تحيل إلى الجهة المختصة مواطن ظهر أولاده وهما في سن الطفولة، يطلقان النار من سلاح رشاش، وذلك لاتخاذ الإجراء اللازم وفقاً لما يقتضيه نظام حماية الطفل. pic.twitter.com/RBiCgPTTJg — وزارة العمل والتنمية الاجتماعية (@MLSD_SA) December 14, 2018

وكان المواطن ظهر في فيديو تم تداوله بشكل واسع، وهو يوجه طفليه لإطلاق النار، بشكل خطير في إحدى المناطق في الصحراء على ما بدا في المقطع المصور.

وبعد أن لاحظ الرجل خطورة الوضع ربما، إثر اطلاق أحد الطفلين النار دون توقف في الهواء، حيث بدأ الرشاش معه يميل قليلا نحو الأسفل، طلب منه التوقف، قائلاً:"بس خلاص، وقف".