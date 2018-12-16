حمام بارد في الشتاء... لن تصدق فوائده السحرية لجسدك

يبدو الحصول على حمام بارد في فصل الشتاء لمعظمنا وكأنه أشبه بـ"جحيم جليدي"، وذلك لأن حمام بارد بعد نهاية يوم شديد البرودة، هو آخر شيء من الممكن أن نفعله.

ووفق الموقع "كالينجا تي في"، فإن الحمام البارد في الواقع له فوائد علمية، وقد تغير فكرتك عنه، بعد قراءتك للسطور التالية:

1- زيادة اليقطة

خلال فصل الشتاء، قد يكون الاستيقاظ في الصباح وبدء يومك هو أصعب جزء من اليوم، خاصة إذا كان الجو باردا بالخارج، ومع ذلك، فإن الدش البارد قادر على فعل المعجزات لك، إذ أن الاندفاع المفاجئ نحو المياه الباردة يسرع ضربات قلبك ويجبر جسمك على أخذ المزيد من الأكسجين، وتنشيط عقلك بمعدل أسرع.

2- المناعة

أثبتت الأبحاث أن الأشخاص الذين يحصلون على حمام بارد بانتظام لديهم المزيد من خلايا الدم البيضاء بنسبة أكبر من أولئك الذين يفضلون الاستحمام الساخن.

ويعمل الحمام البارد على تنشيط جهاز المناعة، عن طريق زيادة التمثيل الغذائي الخاص بك، وبالتالي خلق المزيد من خلايا الدم البيضاء، المسؤولة عن مكافحة الأمراض والالتهابات.

3- يقضي على التوتر

لا يدرك الكثيرون حقيقة أن الدش البارد يقلل بشكل كبير من مستوى حمض اليوريك في أجسادنا، والذي يفعل العجائب للحد من الإجهاد، وعلاوة على ذلك، فإن الدش البارد يعزز من مستوى الجلوتاثيون في الدم، الذي يقلل من التوتر والقلق.

5 Reasons Why You Should Man Up and Start Taking Cold Showers — https://t.co/Gs7JuzCbMo pic.twitter.com/pH25iFyacN — Addicted2Success.com (@Addictd2Success) December 15, 2018

4- تحسين الدورة الدموية

أثبتت الأبحاث أن الاستحمام بالماء الساخن لديه ميل إلى تغيير الحمض النووي الخاص بنا، مما يجعله ينتج كمية أقل تستوستيرون، ومن ناحية أخرى، فإن الدش البارد يزيد من مستويات التستوستيرون، التي تلعب دورا هاما في نمو الجسم.

وعلاوة على ذلك، يحفز الدش البارد الجهاز العصبي بأكمله ويحسن الدورة الدموية.

5- شعر وبشرة أفضل

إن الماء البارد يساهم في شد البشرة والمسام، مما يمنعها من الانسداد.

كما يمكن للمياه الباردة أن تغلق المسام في الجلد وفروة الرأس أيضا، مما يمنع الأوساخ من الدخول إليها.

6- فقدان الوزن

يساعد الاستحمام البارد في زيادة فقدان الوزن، فيمكن لبعض الخلايا الدهنية، مثل الدهون البنية، أن تولد الحرارة عن طريق حرق الدهون، وهذا يحدث عندما يتعرض جسمك لأي عارض بارد، مثل الاستحمام بالماء البارد.